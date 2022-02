Wie geht es Hernandez nach Trainingsunfall? Nagelsmann gibt ein Update

Lucas Hernandez (l.) musste am Mittwoch das Training abbrechen. © IMAGO / Philippe Ruiz

Beim FC Bayern laufen gerade die Vorbereitungen auf das Topspiel gegen RB Leipzig am Samstag. Am Mittwoch musste ein FCB-Star allerdings das Training abbrechen.

Update vom 03. Februar, 13.50 Uhr: Entwarnung bei Lucas Hernandez! Der Franzose, der am Mittwoch nach einem Trainingsunfall die Übungseinheit abbrechen musste, hat am Donnerstag schon wieder mit dem Team trainiert.

„Hernandez geht es gut“, sagte Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag auf der PK vor dem Topspiel gegen RB Leipzig: „Er hat einen kleinen Schlag abbekommen, das war nichts Dramatisches. Er hat heute sehr gut trainiert.“

Erstmeldung vom 02. Februar: München - Der FC Bayern bereitet sich nach dem spielfreien Wochenende aktuell auf das Topspiel gegen RB Leipzig am kommenden Samstag (18.30 Uhr) vor. Im Mittwochstraining gab es einen kleinen Verletzungs-Schock!

Was war passiert? Lucas Hernandez verletzte sich in einem Zweikampf mit Youngster Paul Wanner, der Anfang dieser Woche seinen ersten Profivertrag bei den Bayern unterschrieb, und Corentin Tolisso. Der Innenverteidiger bekam dabei offenbar einen Schlag auf den Knöchel und wurde anschließend von einem Betreuer gestützt in die Kabine begleitet.

FC Bayern: Sorgen um Abwehr-Star! Trainingsabbruch nach unglücklichem Zweikampf

Ob es beim vorzeitigen Trainingsende von Hernandez um eine schwerere Blessur oder lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme handelt, steht aktuell nicht fest. Bis zum Nachmittag wurde er untersucht, eine Diagnose oder Mitteilung vonseiten des FC Bayern gab es bislang nicht. Der 25-Jährige hatte in der Vergangenheit immer wieder mit schwereren Verletzungen zu kämpfen. (smk/bon)