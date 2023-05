Tuchel kann Hernandez-Comeback kaum abwarten – plötzlich flammen Wechselgerüchte auf

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Die Zukunft von Lucas Hernandez beim FC Bayern ist weiter ungeklärt. Jetzt soll ausgerechnet Paris Saint-Germain am Abwehrspieler interessiert sein.

München – Wie geht es weiter mit Lucas Hernandez (27)? Seit Monaten heißt es, die Vertragsverlängerung des Bayern-Stars sei nur noch reine Formsache. Die Vollzugsmeldung lässt allerdings noch immer auf sich warten. Sein aktuelles Arbeitspapier beim deutschen Rekordmeister läuft 2024 aus. Nun will offenbar Paris Saint-Germain dazwischenfunken.

Tuchel kann Hernandez-Comeback kaum abwarten – plötzlich flammen Wechselgerüchte auf

Französischen Medienberichten zufolge wolle der Scheich-Club seine Abwehr verstärken und Hernandez sei ein Kandidat dafür. Bayern-Trainer Thomas Tuchel (49) möchte den französischen Innenverteidiger jedenfalls behalten. „Für mich ist er ein ganz klarer Führungsspieler“, sagte der Coach auf der Pressekonferenz am Freitag über Hernandez. Der Weltmeister von 2018 macht in seiner Reha große Schritte in Richtung Comeback nach seinem Kreuzbandriss im rechten Knie, den er sich im vergangenen November bei der Weltmeisterschaft in Katar zugezogen hatte.

„Ich kann es nicht erwarten, dass er mit uns auf dem Platz ist“, betonte Tuchel. „Es ist beeindruckend, wie professionell er auf dem Platz ist. Er hat immer ein Lachen im Gesicht, er ist immer positiv. Er steckt andere an, obwohl er in einer schwierigen Situation ist.“ Eine Rückkehr in den Kader noch in dieser Saison ist unwahrscheinlich. Gerüchte gibt es auch um die Zukunft von Alphonso Davies (22).

Schuftet fleißig für sein Comeback: Bayern-Star Lucas Hernandez. © IMAGO/Philippe Ruiz

FC Bayern: An Alphonso Davies sind „einige Clubs“ interessiert

Real Madrid und Manchester City sollen am kanadischen Linksverteidiger dran sein. Sein Berater Nick Huoseh bestätigte dem TV-Sender TSN, dass „einige Clubs“ an seinem Klienten interessiert sind. „Noch gibt es aber keine konkreten Gespräche“, fügte er an. Seinen 2025 auslaufenden Vertrag würden die Bayern gerne verlängern. Auch die Frage, wie es mit ManCity-Leihgabe Joao Cancelo (28) weitergeht, ist noch nicht endgültig geklärt.

Der Kader des FC Bayern München in der Saison 2022 Fotostrecke ansehen

Dem Vernehmen nach werden die Bayern die Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro nicht ziehen. „Ich habe den Eindruck, dass er sich sehr wohl fühlt. Aber am Ende gehören alle Parteien dazu“, so der Coach. „Er hat noch Luft, seine Fähigkeiten voll einzubringen. Aber von seinem Herz, seiner Lust und seinem Potential ist das absolut top. Wir verlangen das über 90 Minuten. Ich habe das Gefühl, dass er da Bock drauf hat. Alles andere besprechen wir nach der Saison.“ Die Tendenz geht in Richtung Trennung. (pk, bok)