Mainz-Blamage: Bilder zeigen resignierenden Kahn auf der Tribüne

Von: Marc Dimitriu

Oliver Kahn verzweifelt bei der Mainz-Niederlage auf der Tribüne. © Fotomontage: IMAGO/ActionPictures, Jan Huebner

Die Bayern kommen nicht aus der Krise: Nach dem Aus im DFB-Pokal und in der Champions League droht nach der Niederlage in Mainz auch noch der Verlust der Meisterschaft.

München/Mainz – Nicht nur der neue Bayern-Trainer Thomas Tuchel, sondern auch die Führung des Klubs hat sich die letzten Wochen bestimmt anders vorgestellt. Wegen mangelnder Konstanz wurde Julian Nagelsmann Ende März freigestellt. Die Bosse um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic sahen das Triple in Gefahr.

Schon alle Titel verspielt? Beim FC Bayern brennt es nach der Mainz-Niederlage

Zu diesem Zeitpunkt waren alle drei Titel – der DFB-Pokal, die Bundesliga und die Champions League – noch drin. Der ehemalige Chelsea-Coach Tuchel sollte den stark besetzten Kader der Münchner wieder in Form bringen, um den Anhängern am Marienplatz endlich wieder mehr Pokale als nur die Meisterschale zu präsentieren. Doch einen Monat später ist von Aufbruchstimmung nichts mehr zu spüren.

Bei den Bayern brennt es lichterloh. Pokal-Aus gegen den SC Freiburg. In der Champions League ließ Manchester City nichts anbrennen und schoss die Münchner aus dem Wettbewerb. Doch jetzt scheint der FCB auch noch die Meisterschaft zu verspielen. Mit der blamablen Niederlage gegen Mainz 05 ist nun auch das letzte Saisonziel in Gefahr. 3:1 ließen sich fahrige Münchner auswärts abschießen. Mit einem Sieg im Abendspiel gegen Eintracht Frankfurt kann Borussia Dortmund an den Roten vorbeiziehen.

Bayern-Bosse um Kahn und Salihamidzic leiden auf der Tribüne

Schon beim 1:1 gegen Hoffenheim konnte man live miterleben, wie die Vereinsführung auf der Tribüne litt. Besonders der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn regte sich stark auf. Und wie schon letzte Woche konnte man auch an diesem Bundesliga-Samstag Kahn, Salihamidzic und Präsident Herbert Hainer auf der Tribüne leiden sehen. Auch Marketing-Chef Andreas Jung und der neue Finanz-Chef Michael Diederich waren sichtlich geschockt. Aber anders als gegen Hoffenheim sah man keine Ausraster, die Chefs scheinen mittlerweile einfach nur noch zu resignieren.

Bayern-Bosse reagieren geschockt auf die Niederlagen gegen Mainz 05. © IMAGO

Eine größere Krise gab es beim Rekordmeister schon lange nicht mehr. Zuletzt lief es 2011 und 2012 so schlecht, damals holten die Dortmunder zweimal die Meisterschaft. Dass der Kader im Sommer vor einem Umbruch steht, dürfte vielen klar sein. Diese acht Spieler könnten den Verein im Sommer verlassen.

Auch wenn Tuchels Bilanz (sieben Spiele: zwei Siege, drei Niederlagen und zwei Remis) ziemlich dürftig ist, muss er sich um seinen Job erstmal keine Sorgen machen. Ihn trifft von allen Beteiligten noch die geringste Schuld, denn er musste mitten in der Saison einen verunsicherten Verein und Kader übernehmen.

Kahn und Salihamidzic in der Kritik: Müssen sie um ihre Jobs fürchten?

Neben den Spielern stehen nun Kahn und Salihamidzic vermehrt in der Kritik. Viel Unruhe abseits vom Sportlichen, Kritik an der Kader-Zusammenstellung ohne Weltklasse-Stürmer und auch die überraschende Trennung von Nagelsmann sorgen vor allem nach den letzten Spielen für noch mehr Fragezeichen. Um Kahn ranken sich seit Tagen Rauswurf-Gerüchte, die er und Präsident Herbert Hainer zwar verneint haben, aber wenn die Münchner die Saison tatsächlich ohne Titel beenden sollten, dürfte im Sommer keiner der Chefs mehr sicher im Sattel sitzen. (md)