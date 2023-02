„Wenn der Präsident im Bus sitzt“: Bayern-Boss Hainer mit Anekdote zur Pokal-Gala gegen Mainz

Von: Hanna Raif

Präsident Herbert Hainer verschickt Weihnachtsbrief (Archivfoto). © Christina Pahnke / sampics

Drei Remis zum Jahresbeginn - ein Start ganz und gar nicht nach dem Geschmack des FC Bayern. In Mainz zeigte der Rekordmeister wieder, was er kann.

Mainz / München - Es gibt Tage und Ereignisse, die muss man zur Chefsache machen. Herbert Hainer konnte Julian Nagelsmann daher schon auf dem Weg zur MEWA Arena in Mainz beruhigen. 15 Minuten fuhr der Bus des FC Bayern aus dem Teamhotel Hyatt Regency zur Arena, aber in dieser Viertelstunde wurde nicht geschwiegen und über das „Was wäre wenn?“ gegrübelt, sondern geplaudert und gelacht.

„Ich habe Julian gesagt: Es kann nichts passieren, wenn der Präsident im Bus sitzt“, verriet der 68-Jährige nach dem 4:0 (3:0) im Pokal-Achtelfinale. Eine Anekdote aus der Kategorie: nur nach souveränen Siegen angebracht. Und den hatte Hainer ja sehen dürfen.

Julian Nagelsmann: „Ich habe mehr Risiko gefordert, das haben wir auch genommen“

„Die Mannschaft hat heute gezeigt, zu was sie in der Lage ist“, schwärmte der sichtlich gelöste Präsident, sein Kollege, Vorstandsboss Oliver Kahn, sprach gar vom „wahren Gesicht“ des Rekordmeisters. Die Stimmung bei den Bossen auf der Tribüne war ebenso gut gewesen wie hernach in den heiligen Spieler-Hallen. „Man hat schon in den Gesichtern in der Kabine mal wieder ein Lachen gesehen, echte Zufriedenheit“, berichtete Thomas Müller.

Den nicht allzu üppigen Mitternachtssnack – Brezen und Apfel – nahmen alle Beteiligten genüsslich ein. Und „Hunger“ ist es auch, was das Team aus dem Aha-Erlebnis in Mainz laut Jamal Musiala „mitnehmen“ will. Die Hoffnung des 19-Jährigen, der neben Eric Maxim Choupo-Moting, Leroy Sané und Alphonso Davies getroffen hatte: „Wenn wir richtig hart arbeiten, kommt alles.“

Es war ja doch ein wenig Unruhe ausgebrochen. Nach drei Remis zum Start ins Fußballjahr „ist die Welt beim FC Bayern nicht in Ordnung“, gab Müller zu. Umso wichtiger war es im ersten K.o.-Spiel der Saison, im Kollektiv die richtige Antwort zu geben. Die erste Halbzeit war schon ein Sahnestück, großer Offensivfußball, bedingt von Julian Nagelsmanns Systemumstellung auf Dreierkette, einer gierigen Startelf sowie genialen Momenten des neuen Hoffnungsträger Joao Cancelo.

„Ich habe mehr Risiko gefordert, das haben wir auch genommen“, sagte der Coach. Seine Spieler hatten ihm und dem Rest der Fußball-Welt bewiesen, dass es in Normalform „sehr schwierig ist, uns zu stoppen“ (Joshua Kimmich). Das nährt die Hoffnung auf eine Trendwende.



Thomas Müller: „Der Sieg bedeutet nichts für die Zukunft“

Die Euphorie war groß, das durfte sie nach dem ersten Einzug ins Viertelfinale seit dem Pokalgewinn 2020 auch sein. Und trotzdem musste es Mahner geben. Müller bot sich da an und betonte: „Der Sieg bedeutet, dass wir weiterkommen – aber er bedeutet nichts für die Zukunft.“ Am Sonntag (17.30 Uhr) wartet in Wolfsburg das nächste schwere Spiel in der Liga, wo der Vorsprung an der Spitze auf einen Punkt geschmolzen ist. „Absolut in der Bringschuld“ sieht der 33-Jährige den Serien-Meister: „Wir dürfen uns nicht von einem guten Ergebnis in Gemütlichkeit singen lassen.“



Zumal der Blick auf die letzte Formdelle im Herbst ein Muster zeigt. Während man im Pokal und in der Champions League Sieg um Sieg einfuhr, gelang im Liga-Trott dazwischen wochenlang wenig bis gar nichts. Müller hofft daher, „dass wir jetzt von einem Startschuss sprechen können“, der Flow soll wettbewerbsübergreifend sein. Vor allem mit Blick auf die Breite des Kaders hat Kimmich „ein gutes Gefühl“. Im Optimalfall sind es noch 26 Saison-Spiele. Ob Hainer nun 26 Mal im Bus sitzt? „Jetzt fahre ich erst mal ins Hotel“, sagte der Präsident lachend. Hanna Raif