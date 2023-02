„Er ist dort gefragt“: Sabitzer-Berater deutet Verbleib bei United an

Von: Christoph Gschoßmann

Marcel Sabitzer hat mit seinem Wechsel zu Manchester United offenbar alles richtig gemacht. Die Fans fordern bereits, ihn fest zu verpflichten.

München / Manchester - In München wurde er nie richtig glücklich, doch in England scheint es für Marcel Sabitzer zu passen wie die Faust aufs Auge. Der vom FC Bayern ausgeliehene Österreicher schlägt bei Manchester United voll ein, ist auf dem besten Weg zum Publikumsliebling. Nun kokettiert sein Berater öffentlich damit, Sabitzers Verbleib bei den Red Devils zum Dauerzustand zu machen.

Hoch das Bein: ManUnited-Profi Marcel Sabitzer (r) im Spiel gegen Leicester City. © Nick Potts/PA Wire/dpa

Zumeist stand der 28-Jährige bei United in der Startelf, bestach durch beherzte Zweikampfführung und Ruhe am Ball. Es wirkt so, als habe er den Spaß am Fußball wiedergefunden, nachdem er beim FC Bayern nie wirklich über eine Reservistenrolle hinauskam. FCB-Trainer Julian Nagelsmann hatte ihn zwar aus Leipzig mitgebracht, aber bevorzugte im defensiven Mittelfeld Joshua Kimmich und Leon Goretzka. In England jedoch ist Sabitzer wieder gefragt.

Marcel Sabitzer Geburtstag: 17. März 1994 in Wels Bisherige Vereine: Admira Wacker Mödling, Rapid Wien, RB Leipzig, Red Bull Salzburg, FC Bayern München, Manchester United Länderspiele: 68 (12 Tore) Österreichs Fußballer des Jahres: 2017

Berater über Sabitzer: „Er liebt diese englische Härte!“

Berater Roger Wittmann ist von Sabitzers „Wiederauferstehung“ nicht überrascht. „Marcel ist ein Topspieler. Es überrascht mich überhaupt nicht, dass er schon so schnell so gute Leistungen bringt. Wer so viel Erfahrung hat wie Marcel, ob in der Champions League oder mit seinen mittlerweile über 60 Länderspielen, der braucht nicht lange, um sich bei so einem Klub und in so einer Liga zurechtzufinden“, meinte Wittmann zu Sport1.

Vor allem eines spielt Sabitzer in die Karten: „Er liebt diese englische Härte! Das war von vornherein klar, dass die Premier League super für ihn passt. Er ist ein aggressiver Spieler. Er macht dort genau das, was er kann. Und das ist dort eben auch gefragt.“

Wittmann fühlt sich an Sabitzers beste Zeit erinnert: „Bei Manchester United sehen wir jetzt den Marcel aus Leipzig wieder. Das freut mich sehr für ihn.“

Doch wie geht es für ihn weiter? Einige Manchster-Fans fordern in den sozialen Netzwerken, Sabitzer fest zu verpflichten. Bis 2025 steht dieser aber noch bei Bayern unter Vertrag. Eine Kaufoption für die Engländer gibt es nicht. Wittmann über die Zukunft seines Schützlings: „Das werden wir sehen, wenn es so weit ist.“ Nach Informationen von Sport1 sind die Bayern-Bosse nicht abgeneigt, Sabitzer bei einem entsprechenden Angebot ziehen zu lassen. Für 15 Millionen kam der Mittelfeldmann damals wie Nagelsmann aus Leipzig. (cgsc)

