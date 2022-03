BVB-Star will offenbar nicht in Dortmund bleiben - nun sieht der FC Bayern ganz genau hin

Der FC Bayern München beobachtet auf seiner Suche nach einem Innenverteidiger einen erfahrenen Profi – ausgerechnet von einem anderen Spitzenteam aus der Bundesliga.

München - Der feststehende Abschied von Niklas Süle zum BVB setzt die Vereinsführung des FC Bayern unter Druck. Für kommende Saison stehen dem Rekordmeister Stand jetzt mit Dayot Upamecano, Lucas Hernández und dem zuletzt wenig eingesetzten Tanguy Nianzou nur drei Innenverteidiger zur Verfügung. Der Handlungsbedarf ist offensichtlich, weshalb sich die Münchner seit einiger Zeit nach Optionen für die Zukunft umsehen. Einem aktuellen Bericht zufolge haben die Bayern einen Profi eines Bundesliga-Konkurrenten ins Auge gefasst.

FC Bayern: Rekordmeister beobachtet BVB-Defensivmann - Dortmunder Innenverteidigung im Umbruch

Bei Borussia Dortmund freut man sich bereits auf Süle. Die Innenverteidigung des BVB befindet sich im Umbruch. So werden Dan-Axel Zagadou und Leihspieler Marin Pongracic den Verein wohl zum Ende der Spielzeit verlassen. Der Kontakt von Mats Hummels läuft Ende der nächsten Saison aus, auch Manuel Akanji ist bis Sommer 2023 an die Schwarz-Gelben gebunden. Letzterem liegt aktuell ein Angebot zur Verlängerung in Dortmund vor, doch der Schweizer kokettiert mit einem Wechsel nach England.

Manchester United soll Akanji nach Berichten von transfermarkt.de auf dem Zettel haben. Der Premier-League-Klub bietet demzufolge deutlich mehr Gehalt als der BVB, dessen Offerte laut der WAZ bei 7 bis 9,5 Millionen Euro jährlich gelegen haben soll. Nach Informationen der Ruhr Nachrichten werden die Dortmunder ihr Angebot nicht mehr aufbessern, zudem sollen keine weiteren Gespräche mit Akanji mehr geplant sein. Dem transfermarkt.de-Bericht zufolge soll der FC Bayern die Vertragssituation des 38-fachen Schweizer Nationalspielers genauestens beobachten.

Aufgrund des Vertragsendes im Sommer 2023 müsste der BVB seinen Defensivmann noch in den nächsten zwei Transferperioden abgeben, um noch eine Ablöse zu generieren. Sollte kein Verein im kommenden Sommer oder Winter die laut Kicker geforderten 30 Millionen Euro bezahlen, könnte Akanji durchaus ablösefrei wechseln, was ihn offenbar für den Bundesliga-Primus interessant macht.

FC Bayern: Salihamidzic soll kostengünstige Lösung finden - Chelsea-Star rückt wieder in den Fokus

Für Niklas Süle gibt es für den FC Bayern bekanntermaßen keine Ablöse, weshalb dieser nun auch im Rahmen der Möglichkeiten agieren muss. Wie transfermarkt.de schreibt, soll Sportvorstand Hasan Salihamidzic für den ablösefreien Süle auch möglichst einen ablösefreien Ersatz holen. Eine Verpflichtung von Akanji im Sommer wäre somit beinahe auszuschließen, die Bayern werden die Situation gleichwohl weiter im Auge behalten.

Weitere ab Sommer vertragslose Kandidaten für die Innenverteidigung waren etwa Andreas Christensen, den es aber wahrscheinlich zum FC Barcelona zieht, und der deutsche Nationalspieler Matthias Ginter, von dem die Bayern-Bosse offenbar nicht vollends überzeugt sein sollen. Ginters DFB-Kollege Antonio Rüdiger war ebenfalls beim FC Bayern im Gespräch. Dessen Arbeitgeber FC Chelsea bekommt die Sanktionen gegen seinen russischen Eigentümer derzeit deutlich zu spüren, weshalb dieser wieder in den Fokus rücken könnte. (ajr)