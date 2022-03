Neuer trainiert mit dem Team - Nagelsmann nennt Comeback-Datum

Von: Philipp Kessler

Teilen

Manuel Neuer hält im Training einen Ball in den Händen: Das Spiel gegen Leverkusen kommt für den Nationalkeeper jedoch zu früh. © Matthias Balk/dpa

Kapitän Manuel Neuer trainiert nach seiner Operation wieder mit der Mannschaft. Fürs Leverkusen-Spiel ist er aber noch keine Option, erklärte Trainer Julian Nagelsmann.

München - Gute Nachrichten für den FC Bayern! Rund vier Wochen nach seiner Innenmeniskus-OP im rechten Knie trainierte Kapitän Manuel Neuer (35) am Freitag hinter der blickdichten Plane wieder mit der Mannschaft.

„Es sieht gut aus. Er hat immer noch ein bisschen Reaktionen, wenn er von ganz tiefen Positionen aufsteht“, sagte Trainer Julian Nagelsmann (34) am Freitag. „Wir sind extrem gut in der Zeit.“



Neuer-Comeback gegen Salzburg möglich - Nagelsmann will abwarten

Für das Liga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr, Sky) gegen Leverkusen ist Neuer, der von Sven Ulreich (33) vertreten wird, aber noch keine Option. „Es wäre blauäugig, ihn nach einem Training reinzuwerfen“, so Nagelsmann. Möglich sei indes ein Comeback des Torwarts im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstag (21 Uhr) gegen Salzburg. Nagelsmann: „Da müssen wir einfach die nächsten zwei bis drei Tage abwarten.“ Auch Leon Goretzka (27/Patellasehne) macht gute Reha-Fortschritte.

Der zentrale Mittelfeldspieler sei „überwiegend schmerzfrei“, betonte Nagelsmann. „Wir versuchen, dass er in den nächsten ein, zwei Wochen wieder Teile des Mannschaftstrainings mitmachen kann und dann auch wieder zur Verfügung stehen wird. Er war natürlich Ewigkeiten weg und wird dann auch noch Zeit brauchen.“ Zuletzt spielte Goretzka am 4. Dezember 2021 in Dortmund.



Bei Alphonso Davies (21/Herzmuskelentzündung) stand am Freitag erneut eine Untersuchung an. „Für die nächsten ein, zwei Wochen ist er auf jeden Fall noch kein Thema“, meinte der Trainer. „Er muss aufgebaut werden, weil er völlige Ruhe hatte die letzten Wochen.“



FC Bayern: Sabitzer erkältet - aber wohl fit für Leverkusen

Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer (27), der am Donnerstag wegen einer Erkältung nicht mit der Mannschaft trainieren konnte, dürfte es wohl in den Kader für das Leverkusen-Spiel schaffen. Fix dabei nach Rückenproblemen: Niklas Süle (26). Der Verteidiger wechselt im Sommer ablösefrei zu Dortmund. Im Gegensatz zu anderen Klubs hält Nagelsmann nichts davon, Spieler, deren Verträge auslaufen, aber dennoch alles für den Verein geben, nicht mehr einzusetzen.



Lesen Sie auch FC Bayern: Nagelsmann verurteilt Ukraine-Krieg – Trainer fühlt mit Sabitzer-Verlobter Der FC Bayern trifft in der Bundesliga auf Leverkusen, drei Tage später wartet Salzburg in der Champions League. Die PK mit Nagelsmann im Ticker zum Nachlesen. FC Bayern: Nagelsmann verurteilt Ukraine-Krieg – Trainer fühlt mit Sabitzer-Verlobter FC Bayern: Comeback von Goretzka noch ungewiss Trainer Julian Nagelsmann kann beim FC Bayern München keinen Termin für ein Comeback von Leon Goretzka benennen. FC Bayern: Comeback von Goretzka noch ungewiss

„Du kannst nicht bis Mitte Dezember predigen: ‚Niki, gib Vollgas“, dann sagt er: ‚Ich verlängere nicht“ und dann sagen „Niki, du bist ein Vollidiot und spielst nicht mehr‘“, erklärte Nagelsmann. „Das passt nicht zusammen. Du musst authentisch sein.“ pk