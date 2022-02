FC Bayern: Früchtl und Schenk wohl im Kader gegen Bochum - wer wird Nummer zwei hinter Ulreich?

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Christian Früchtl (l.) oder Johannes Schenk: Wer füllt die Lücke im Tor der FCB-Profis? © Imago/Stefan Ritzinger/Eibner

Der FC Bayern muss auf Manuel Neuer verzichten. Ein Youngster wird den Platz hinter Sven Ulreich einnehmen. Wird es Christian Früchtl oder Johannes Schenk?

München - Wieder ein Corona-Beben beim FC Bayern München: Jamal Musiala wurde positiv getestet und bei Sven Ulreich bestand Verdacht. Den Ausfall von Jamal Musiala kann die Offensive recht problemlos auffangen, doch im Tor drückt jetzt der Schuh. Manuel Neuer wurde am Knie operiert. Ein Youngster wird den Platz als Nummer zwei einnehmen müssen.

Der FC Bayern hat Glück im Unglück und die Qual der Wahl. Wer bekommt darf gegen den VfL Bochum auf die Bank? Christian Früchtl oder Johannes Schenk? Der FC Bayern beruft üblicherweise immer drei Keeper in den Bundesliga-Kader. Da zweite Mannschaft und U19 noch in der Winterpause sind, können die Youngster problemlos mitfahren.

Christian Früchtl: Nach Flop-Leihe und schwierigem Halbjahr bereit für die Bundesliga?

Mit Blick auf den Profikader scheint die Frage nach der jetzigen Nummer zwei schnell beantwortet. Christian Früchtl ist als Nummer drei gemeldet. Aber das Torwarttalent hat seit September kein Spiel mehr absolviert. Sowieso stand der 22-jährige in der laufenden Saison erst zweimal auf dem Platz.

Im Sommer war Früchtl von seiner unbefriedigenden Leihe beim 1. FC Nürnberg zurück an die Säbener Straße gekommen. Beim Club war er nicht an Christian Mathenia vorbei gekommen und bekam nicht eine einzige Spielminute. Im Urlaub vor seiner FCB-Rückkehr brach sich Früchtl dann das Schlüsselbein.

Der FC Bayern glaubt an das Talent von Christian Früchtl und hat seinen Vertrag langfristig verlängert. Aber Spielpraxis bringt die nominelle Nummer drei zurzeit eben nicht mit. Könnte deshalb die Stunde von U19-Keeper Johannes Schenk schlagen?

Johannes Schenk: U19-Keeper bringt mehr Spielpraxis mit - bekommt er seine Chance bei den Profis?

Beim jüngsten Test gegen Wacker Innsbruck stand Schenk von Beginn an im Tor der FC Bayern Amateure. Nach 57 Minuten wurde er für Manuel Kainz ausgewechselt. Wie Früchtl hat auch Schenk eine schwierige Hinrunde hinter sich. Der 20-Jährige fiel bis zum 24. Spieltag mit einer Handverletzung aus. Stand dann aber im letzten Regionalligaspiel vor der Winterpause 90 Minuten im Tor. Zu Jahresbeginn 2022 hat ihn der FC Bayern außerdem für den Champions-League-Kader gemeldet. Schenk hat etwas mehr Spielpraxis als Früchtl und genießt offenbar Vertrauen. Seine Karten stehen nicht schlecht, gegen Bochum sein Kader-Debüt in der Bundesliga feiern zu dürfen.

Im Januar hatten bereits Arijon Ibrahimovic und Paul Wanner den Sprung aus der U19 in den Star-Kader geschafft. Wanner wurde sogar viermal berufen und dreimal eingewechselt. Julian Nagelsmann schwärmt vom Talent des Sturmjuwels. Spielt sich am Wochenende nun ein junger Keeper in den Fokus? (moe) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.