Watschn für Neuer: Bayern-Torwart in Deutschland nur noch Mittelmaß

Von: Christoph Klaucke

WM-Aus, Verletzungs-Schock, Mittelmaß: Manuel Neuer erlebt im Dezember einen Albtraum. Der Torwart des FC Bayern zählt nicht mehr zu den Top-Keepern in Deutschland.

München – Für Manuel Neuer läuft es in diesen Tagen äußerst bescheiden. Erst das frühe Aus bei der WM mit der deutschen Nationalmannschaft, dann die schwere Verletzung mit dem Unterschenkelbruch und jetzt die nächste Watschn: Der Torwart des FC Bayern Manuel Neuer wurde in der Bundesliga-Rangliste vom Fachmagazin Kicker erneut nicht in die Kategorie „Weltklasse“ eingestuft.

Manuel Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter 36 Jahre), Gelsenkirchen Position: Torhüter Verein: FC Bayern Vertrag bis: 30.06.2024

FC Bayern: Manuel Neuer erlebt Absturz

Manuel Neuer fällt für den Rest der Saison aus. Nach seiner schweren Verletzung beim Skitourengehen muss der 36-Jährige für sein Comeback eine schweißtreibende Reha durchziehen. Während der FC Bayern bereits nach einem Nachfolger Ausschau hält und offenbar eine Rückkehr von Konkurrent Alexander Nübel erwägt.

Der Absturz des einstigen Ausnahmetorwarts und fünfmaligen Welttorhüters nimmt immer dramatischere Formen an. Bei der WM 2022 war Neuer einer der schwächsten DFB-Stars und fabrizierte beim 4:2-Sieg gegen Costa Rica sogar ein Eigentor, auch beim 1:2 zum Auftakt gegen Japan machte er eine schlechte Figur. Mittlerweile ist er sogar in der Bundesliga nur noch Mittelmaß.

Neuer schaffte es mit Ach und Krach noch in die zweitbeste Einstufung „Internationale Klasse“ und ist demnach nur der siebtbeste Torwart der Liga. Vor Neuer stehen Spitzenreiter Gregor Kobel (Dortmund) sowie Yann Sommer (Gladbach), Kevin Trapp (Frankfurt), Marvin Schwäbe (Köln), Koen Casteels (Wolfsburg) und Mark Flekken (Freiburg). „Weltklasse“ ist demnach kein Bundesliga-Torwart.

Bisher führte Neuer die zweimal jährlich erscheinende Rangliste schon 17-mal an, ganze zwölfmal war er „Weltklasse“. Das Ergebnis dürfte sowohl für Neuer selbst als auch für den FC Bayern ein Warnsignal sein. Neuer schrammte sogar nur knapp an der doppelten Abstufung in die dritte Kategorie „Nationale Klasse“ vorbei.

Manuel Neuer: Wird der Torwart beim FC Bayern und im DFB-Team wieder die Nummer eins?

„Neuer ließ sich bis auf einen nicht spielentscheidenden Fehler im ersten Saisonspiel bei Eintracht Frankfurt in der Bundesliga wenig zuschulden kommen, auch wenn er andererseits ob der stabileren FCB-Defensive kaum Gelegenheit bekam zu glänzen. Das erklärt seinen vergleichsweise bescheidenen ,Kicker’-Notenschnitt von 3,08“, schreibt der Kicker. „In der Champions League hielt Neuer vor allem beim 2:0 gegen den FC Barcelona gut, negativ jedoch wirkte die auch für ihn persönlich enttäuschende Weltmeisterschaft (Notenschnitt 4,33 in drei Partien!).“

Neuer muss nach seiner Verletzungspause zudem um seinen Stammplatz in der deutschen Nationalmannschaft fürchten. Ex-Nationalkeeper Jens Lehmann kann sich Nübel als Neuer-Konkurrent vorstellen – „wenn er im Ausland bleibt“. (ck)