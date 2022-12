Freundin, Berater, Trainer und Doc unterstützen Neuer bei der Reha: Dieses Quartett macht Manu Mut!

Von: Manuel Bonke

Nach seinem Unterschenkelbruch setzt Manuel Neuer aktuell alles daran, bald wieder fit auf dem Platz zu stehen. Dabei bekommt er Unterstützung.

München - Während Alexander Nübel (26) nach seinem Auftritt mit der AS Monaco gegen Auxerre weiterhin im Fokus steht, ist es um Manuel Neuer (36) ruhig geworden. Der Nationaltorhüter regeneriert nach seinem Unterschenkelbruch daheim am Tegernsee. Die Karriere des Kapitäns des FC Bayern steht erneut auf der Kippe. Wie schon nach seinem komplizierten Mittelfußbruch in der Saison 2017/2018 erlebt Neuer eine harte Zeit. Doch er hat Menschen um sich, die ihn auf seinem Weg zum Comeback hinter den Kulissen unterstützen.

FC Bayern: Dieses Quartett macht dem verletzten Neuer jetzt Mut

Anika Bissel: Nach der Blamage bei der Weltmeisterschaft in Katar führte der erste Weg des Torhüters zu seiner 22-jährigen Partnerin. Gemeinsam suchten sie Ablenkungen bei einem Handball-Bundesligaspiel des HC Erlangen. Bissel ist selbst beim ESV Regensbrug in der 2. Handball-Bundesliga aktiv. Ihre Liebe zum Sport ist der größte gemeinsame Nenner des Paares. Beide zieht es oft für Wanderungen rund um den Tegernsee in die Berge, gemeinsame Laufeinheiten sind keine Seltenheit. Neuer zuliebe hat Bissel sich auch schon an das Rennradfahren herangetastet.

Annika Bissel ist die Freundin von Manuel Neuer. Seit 2020 ist sie mit dem 14 Jahre älterem Torwart der deutschen Nationalmannschaft zusammen. © IMAGO/ActionPictures

Thomas Kroth: Als Neuer vor der WM-Unterbrechung an einer Schulterverletzung laborierte, saß der Keeper – anders als verletzte Teamkollegen – bei Heimspielen auf der Ehrentribüne in der Allianz Arena. Der Platz neben ihm war stets für Thomas Kroth reserviert. Der 60-Jährige begleitet und steuert die Laufbahn Neuers seit Karrierebeginn als dessen Berater.

Nach der Attacke von Nübel-Berater Stefan Backs sprang Kroth sowohl seinem Klienten als auch Torwarttrainer Toni Tapalovic öffentlichkeitswirksam zur Seite. „Warum ruft Alexander Nübel eigentlich nicht bei Manuel oder Toni Tapalovic einfach an und bespricht die Sachlage in aller Ruhe. Warum alles über die Öffentlichkeit?“, polterte der Spielerberater und erklärte: „Die beiden kennen sich doch - und außerdem waren es Tapalovic und Manuel, die frühzeitig dem FC Bayern die Empfehlung gaben, Nübel zu verpflichten.“ Legt sich jemand mit seinem Schützling an, fährt Kroth die Krallen aus. Das schätzt Neuer.

Manuel Neuer mit seinem Berater Thomas Kroth. © IMAGO / ActionPictures

Manuel Neuer: Auch Torwarttrainer und Arzt stehen dem verletzten Bayern-Star zur Seite

Toni Tapalovic: Der Torwarttrainer des FC Bayern ist die engste Bezugsperson Neuers. Beide pflegen eine innige Freundschaft und verbringen auch fernab der Säbener Straße viel Zeit miteinander, fahren in den Urlaub oder trainierten während der Corona-Zwangspause in Neuers Garten. Gemeinsam will das Duo auch diese Verletzungskrise meistern und Neuer wieder an sein absolutes Leistungsniveau heranführen.

Neuer (li.) und Torwart-Trainer Tapalovic sind ein Team. © Imago

Dr. Volker Braun: Von 2015 bis 2017 war der Orthopäde und Unfallchirurg der Mannschaftsarzt des deutschen Rekordmeisters. In dieser Zeit brach sich Neuer zum ersten Mal den Mittelfuß und Braun kümmerte sich intensiv um ihn.

Als Gerüchte aufkamen, das Aus bei den Bayern hätte auch mit Neuers Verletzung zu tun, sprang ihm der Keeper zur Seite. „Den ehemaligen Vereins-Arzt des FC Bayern trifft absolut keine Schuld. Ich kann sogar versichern, dass er die allerbesten Methoden angewandt hat, welche die moderne Medizin ermöglicht“, teilte Neuer damals mit. Beide pflegen seitdem ein vertrauensvolles Verhältnis. Braun ist nach Verletzungen die erste Anlaufstelle, wenn Neuer sich eine Zweitmeinung einholen möchte, wie es auch jetzt der Fall war. Neuer ist also in besten Händen… (bok)