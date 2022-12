Nagelsmann reagiert auf Neuer-Ausfall: Zwei-Meter-Talent „Ritzy“ fliegt mit ins Trainingslager

Von: Marius Epp

Mit seinem Skiunfall bereitet Manuel Neuer den Bayern-Bossen Kopfzerbrechen. Die erste Reaktion ist nun erfolgt: Ein Torwart-Juwel steigt auf.

München - Nach dem blamablen WM-Aus wollte Manuel Neuer in den Bergen abschalten, auf neue Gedanken kommen. Dass er am Spitzingsee auf Skiern wortwörtlich direkt in den nächsten Tiefpunkt schlittert, war nicht geplant.

Tom Ritzy Hülsmann Geboren: 11. April 2004 (Alter 18 Jahre), Trier Größe: 2,00 m Verein: FC Bayern München Marktwert: 50.000 Euro

Torwart-Baustelle beim FC Bayern: Wer kompensiert den Neuer-Ausfall?

Dem FC Bayern hat der 36-Jährige mit seinem Ausfall bis Saisonende eine Baustelle aufgemacht, die zuvor nicht existierte. Nur noch Sven Ulreich steht als erfahrener Bundesliga-Keeper zur Verfügung. Die Nummer drei bekleidet nominell der 19-jährige Johannes Schenk, der bei den Profis noch nicht zum Einsatz kam.

Oliver Kahn betonte das große Vertrauen des Vereins in Sven Ulreich, sagte aber auch: „Natürlich werden wir uns in aller Ruhe Gedanken machen.“ Es ist unwahrscheinlich, dass die Münchner mit dem vorhandenen Personal in die Rückrunde gehen. Der nach Monaco verliehene Alexander Nübel gilt als Top-Kandidat.

Tom Ritzy Hülsmann konnte auf dem Trainingsgelände des FC Bayern schon auf sich aufmerksam machen. © IMAGO/Mladen Lackovic

Bayern-Coach Nagelsmann nimmt 18-jährigen Hülsmann mit nach Katar

Noch hat der FC Bayern aber keine Entscheidung getroffen. Eine erste interne Maßnahme hingegen schon: Das junge Torwart-Talent Tom Ritzy Hülsmann wird mit den Profis ins Trainingslager nach Katar fliegen, wie die Bild berichtet. Hülsmann ist 18 Jahre alt und zwei Meter lang.

Der Schlaks wechselte 2017 von Eintracht Trier in die Jugend des FC Bayern. Bei den Bayern-Amateuren stand er schon dreimal im Kasten, hauptsächlich spielt er in der U19. In den vergangenen Monaten trainierte er immer mal wieder bei den Profis mit und scheint dort einen guten Eindruck hinterlassen zu haben.

FC Bayern: Torwart-Talent Hülsmann großer Fan von Manuel Neuer

Ein Neuer-Vertreter kann Hülsmann, der bei seinem Zweitnamen „Ritzy“ gerufen werden will, natürlich noch nicht sein. Die Förderung von jungen Torwart-Talenten ist aber nicht nur im Interesse des FC Bayern, sondern auch im Interesse ganz Deutschlands - denn mit dem Neuer-Ausfall kommt allmählich ein großes Torwartproblem zum Vorschein.

Wie Hülsmanns Mutter dem rheinland-pfälzischen Volksfreund erzählte, war es einst Franz Beckenbauers Enkel Dominik, der „Ritzy“ entdeckte. Der Nachwuchskeeper soll großer Fan von Manuel Neuer sein. Bis er in dessen Fußstapfen tritt, ist es aber noch ein weiter Weg. (epp)