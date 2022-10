Rätsel um Neuer: Geplantes Comeback des Torwarts verschiebt sich erneut - wie gehts es jetzt weiter?

Von: Manuel Bonke

Das Comeback von Manuel Neuer dauert immer länger als gedacht. Die Sorge um den Bayern-Torwart steigt - steht un auch die WM auf der Kippe?

München - Beim Deutschen Fußball Bund (DFB) fühlt man sich dieser Tage in die Zeit vor der Weltmeisterschaft 2014 zurückversetzt: Einen Monat bevor das Turnier in Brasilien startete, zog sich Torwart Manuel Neuer (36) einen Einriss am Kapselbandapparat des rechten Schultereckgelenks zu. Es begann eine Zeit des Bangens. Doch der Schlussmann wurde rechtzeitig fit und verhalf der Nationalmannschaft mit seinen Paraden zum Titelgewinn.

Bayern-Trainer Nagelsmann über Neuers Verletzung: „Wir müssen von Tag zu Tag schauen“

Acht Jahre später sorgt sich Fußball-Deutschland erneut um Neuer und seinen Einsatz bei der WM 2022 in Katar. Diesmal zwingt eine Schultereckgelenks-prellung den Kapitän des FC Bayern und der DFB-Elf zum Pausieren. Das Spiel am Samstag gegen Hoffenheim (15.30 Uhr, Sky) kommt für ihn laut Julian Nagelsmann (35) zu früh, und auch für das Champions-League-Spiel in Barcelona macht der Münchner Trainer nur wenig Hoffnung: „Manu hat immer noch Schmerzen. Wir müssen von Tag zu Tag schauen.“

Bayern-Torwart Manuel Neuer fällt weiterhin aus. © Laci Perenyi/Imago

Wer den ehrgeizigen Torhüter kennt, kann erahnen, wie sehr ihn die aktuelle Zwangspause wurmt. Beim vergangenen Heimspiel gegen den SC Freiburg nahm Neuer oben auf der VIP-Tribüne neben seinem Berater Thomas Kroth (63) Platz, während Freundin Anika Bissel (22) mit den anderen verletzten Spielern und deren Partnerinnen im Unterrang saß. Neuer möchte Nachfragen zu seinem Gesundheitszustand aus dem Weg gehen, ähnlich verhielt er sich bereits während der Posse um seinen Mittelfußbruch, der ihm 2018 ebenfalls beinahe die WM-Teilnahme gekostet hatte. Auch damals gab es für Neuer erst im letzten Moment grünes Licht für das Turnier.

FC Bayern: Neuer-Einsatz im Spiel gegen Dortmund ein Fehler

Alle Beteiligten wissen, dass sie die Blessur des Welttorhüters nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen. „Es ist einfach ein Schmerzthema“, sagt Julian Nagelsmann und erklärt: „Da kann grundsätzlich schon etwas passieren, wenn man zu früh einsteigt.“ Neben einer langen Ausfallzeit könne sich das vermeintliche Wehwehchen zu einem strukturellen oder chronischen Problem entwickeln. „Das wollen wir in jedem Fall verhindern. Daher war im Nachgang das Dortmund-Spiel auch zu früh“, gesteht Nagelsmann. Sowohl Spieler als auch Verein wollten unbedingt, dass der Torwart vor zwei Wochen im Spitzenspiel gegen den BVB zwischen den Pfosten stand.

Trotz aller Sorge um Neuer gab Nagelsmann am Freitag leise Entwarnung für das anstehende Turnier in Katar: „Ich gehe nicht davon aus, dass die WM in Gefahr ist. Wir versuchen, das Gesamtpaket zu bewerten und es deswegen behutsam anzugehen.“ Die Ärzte und Rehatrainer des FC Bayern stehen mit ihren DFB-Kollegen im WM-Jahr besonders intensiv im Austausch. Doch am Ende entscheidet der Spieler, wann er sich wieder so einsatzbereit fühlt, ohne ein unnötiges Risiko einzugehen. Was auf der Hand liegt: Neuer hat sich an einer aus Torhütersicht ungünstigen Stelle verletzt. „Schulter-eckgelenk. Als Torwart fällst du ständig drauf, und es geht um die Rotationsbewegung des Armes, und die kann Manu nicht richtig machen.“ Aktuell trainiert Neuer lediglich im Kraftraum. Die Bewegungsabläufe sind mal besser, mal schlechter. Gut, dass bis zur WM noch ein paar Wochen Zeit sind. (bok)