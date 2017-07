Neuer macht den nächsten Schritt zum Comeback

Manuel Neuer nähert sich seinem Comeback an. Der Bayern-Keeper legt die Krücken bereits beiseite und absolviert eine erste Fitnesseinheit an der Säbener Straße.

München - Es geht weiter bergauf mit Manuel Neuer. Die Krücken hat der Welttorhüter nach seinem Mittelfußbruch mittlerweile beiseitegelegt, am Donnerstag absolvierte die Nummer eins des Rekordmeisters bereits auf dem Nebenplatz eine lockere Fitnesseinheit mit Athletiktrainer Thomas Wilhelmi - alles aber noch in Laufschuhen. Der Rest der Mannschaft - darunter auch Neuzugang James Rodríguez - legte eine Kurzeinheit auf dem Platz hin, ehe sich der Großteil ins Leistungszen­trum verabschiedete. Dort arbeiteten auch Jerome Boateng (Oberschenkelprobleme) und Arjen Robben (Wadenverletzung) individuell. Der Holländer fliegt am Sonntag auch nicht mit zur Summer Tour nach China.

