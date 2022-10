Neuers WM-Fahrplan: So steht es um den verletzten Bayern-Keeper

Von: Philipp Kessler

Manuel Neuer saß gegen Mainz auf der Tribüne. © MIS

Noch zwingt seine Schulter-Verletzung Manuel Neuer zum Pausieren. Doch der Weltklasse-Torhüter des FC Bayern will vor dem Start der WM unbedingt nochmal zwischen den Pfosten stehen.

München - Auf dem VIP-Parkplatz der Allianz Arena nahm sich Manuel Neuer (36) am Samstag Zeit für Selfies mit einigen Bayern-Fans. Normalerweise beglücken die Münchner Stars dort ihre Anhänger nach den Spielen mit Fotos und Autogrammen. Im Fall des Kapitäns passierte die beschriebene Szene aber vor der Partie – weil der Torwart beim 6:2 gegen Mainz erneut nur als Zuseher im Stadion sein konnte. Grund dafür sind nach wie vor die Folgen seiner Prellung im linken Schulter­eckgelenk, die er sich am 6. Oktober im Training zugezogen hatte.

FC Bayern: „Manu ist auf einem guten Weg der Besserung“

Die große Frage: Wird der deutsche Nationaltorwart rechtzeitig fit für die vom 20. November bis 18. Dezember stattfindende Weltmeisterschaft in Katar? „Manu ist auf einem guten Weg der Besserung. Es ist wirklich so, dass man da von Tag zu Tag schauen muss. Er macht aber gute Schritte in die richtige Richtung“, sagte sein Vertreter im Bayern-Tor Sven Ulreich (34). „Ich gehe davon aus, dass er vor der WM noch Spiele machen wird und dass er eine hervorragende WM spielen wird. Davon bin ich felsenfest überzeugt.“

Den Comeback-Zeitraum grenzte Ulreich ein. Der Schwabe: „Ich glaube, dass er in der letzten Woche vor der WM ein Spiel machen wird.“ Im Idealfall soll Neuer also gegen Bremen (8.11.) und auf Schalke (12.11.) wieder im Tor stehen. Anschließend bereitet sich die deutsche Nationalmannschaft im Oman auf die Weltmeisterschaft vor, danach geht es nach Katar.

FC Bayern: Ab Montag will Neuer torwartspezifische Übungen machen

„Ich glaube, dass Manuel auf einem guten Weg ist“, meinte Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45). „Ihm geht’s besser. Aber man muss sehen, wann er ins Training einsteigt und wann er spielen kann. Da wird er uns ein Zeichen geben.“ Nach Informationen der Bild will Neuer am Montag wieder torwartspezifische Übungen machen. Aufgrund der Schmerzen war in seinen Reha-Trainings bisher nicht daran zu denken. Trotzdem zeigen sich die Bayern öffentlich zuversichtlich. „Ich bin optimistisch, was Manuel anbelangt. Er wird sich Stück für Stück weiter ranarbeiten und dann muss man sehen“, so Vorstands-Boss Oliver Kahn (53). Der ehemalige Weltklasse-Torhüter warnt aber vor einem voreiligen Comeback. „Bei der Schulter ist das natürlich sehr schmerzhaft, damit muss man sehr intelligent umgehen“, erklärte Kahn. „Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht wieder zu früh Belastung drauf bringt. Aber Manu ist so erfahren, der weiß ganz genau, wie er mit seinem Körper umgehen muss.“

Neuer verletzt: Rückkehr auf den Platz mithilfe von Schmerzmitteln kommt nicht infrage

Klar ist: Eine Rückkehr auf den Platz mithilfe von Schmerzmitteln – wie beim 2:2 am 8. Oktober in Dortmund – kommt nicht infrage. Klar ist auch: Bis die Schulterprobleme weg sind, wird Ulreich für Bayern im Tor stehen. „Er macht das super“, lobte Kahn. Auch Salihamidzic schwärmte vom Neuer-Vertreter, mit dem die Bayern zuletzt sechs Mal in Serie gewinnen konnten: „Sven hat das wahnsinnig gut gemacht in den letzten Wochen. Man muss ihm ein Kompliment machen, weil er auf den Punkt von 0 auf 100 da war. Er gibt der Mannschaft gewisse Sicherheit und Souveränität.“



Neben Neuer muss Trainer Julian Nagelsmann aktuell auch auf Thomas Müller (33) verzichten. „Thomas hat muskulär ein kleines Problemchen. Wir schauen, wie lange es dauert“, sagte Salihamidzic. Gute Neuigkeiten gibt es indes von Leroy Sané (26). Nach seinem Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel kehrte der Offensiv-Star am Sonntag wieder ins Mannschaftstraining zurück. Am Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime Video) im letzten Champions-League-Gruppenspiel gegen Inter Mailand soll er im Kader stehen. Philipp Kessler