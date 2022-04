Zeitung präsentiert Gehaltsliste der Fußball-Stars: Ein Bayern-Spieler sogar europaweit in den Top 10

Von: Marcus Giebel

Glückwunsch an den Topverdiener des FC Bayern: Thomas Müller (l.) Leroy Sané (2. v. r.) und Lucas Hernandez (r.) herzen Robert Lewandowski. © Sven Hoppe/dpa

Dort wo das meiste Geld steckt, gibt es auch den größten Erfolg. So einfach ist das mittlerweile im Fußball. Einer europaweiten Gehaltsliste zufolge steht der FC Bayern bestens da.

München – Die größten Fußballer gewinnen nicht unbedingt die meisten Titel. Denn dazu braucht es immer auch ein funktionierendes Team. Dafür aber kassieren die besten Kicker das höchste Gehalt. Denn ihre Unterschrift ist eben entsprechend begehrt und damit teuer.

Längst lässt sich auch beim FC Bayern im internationalen Vergleich sehr ordentliches Geld verdienen. Auch wenn die kolportierten Zahlen in Europa nie wirklich bestätigt werden. Weder Spieler noch Verein wollen schließlich verraten, auf welche Summen sie sich geeinigt haben.

Europas Topverdiener: Marca nimmt Topligen um Bundesliga in den Fokus

Deshalb sind veröffentlichte Millionenbeträge immer mit Vorsicht zu genießen. Die spanische Sportzeitung Marca hat sich nun aber daran gewagt, die Topverdiener der fünf großen europäischen Ligen mit konkreten Gehaltszahlen aufzulisten. Also die Premier League, La Liga, die Serie A, die Bundesliga und die Ligue 1.

Während in Frankreich in den Top 10 nur Spieler von Paris St. Germain auftauchen, in Spanien Real Madrid und in Italien Juventus Turin dominieren (jeweils sechs von zehn) und in England Manchester United die Hälfte der ersten zehn Plätze belegt, ist in Deutschland wenig überraschend der FC Bayern die größte Nummer. Neun aus den Top 10 sind an der Säbener Straße zu Hause.

Topverdiener der Bundesliga: Lewandowski soll 23 Millionen Euro kassieren

Dabei wird Robert Lewandowski mit 23 Millionen Euro Jahresverdienst auf Rang eins geführt, ihm folgen Manuel Neuer, Leroy Sané, Thomas Müller und Joshua Kimmich – dieses Quartett streicht jeweils 20 Millionen Euro ein. Bei Kimmich komme die Summe inklusive Boni zustande, schreiben die spanischen Kollegen.

Bei 18 Millionen Euro stehen Rekordeinkauf Lucas Hernandez und Leon Goretzka, Kingsley Coman wird mit 17 Millionen Euro gelistet. Und dann kommt Marco Reus, an dem die Roten auch mehrmals gebaggert haben sollen. Seine zwölf Millionen Euro kassiert der verletzungsgeplagte Flügelflitzer bei Borussia Dortmund. Komplettiert wird das Ranking von Senkrechtstarter Alphonso Davies, der sich demnach über 11,25 Millionen Euro freuen darf.

Topverdiener beim FC Bayern: Laut Experte gilt Ausgabenobergrenze wie unter Hoeneß nicht mehr

Verwiesen wird in dem Bericht auch darauf, dass beim FC Bayern demnächst diverse Vertragsverlängerungen zu verhandeln seien. Die Führungsspieler Lewandowski, Neuer und Müller warten auf neue Angebote, sind allesamt nur noch bis 2023 gebunden. Bei Serge Gnabry, dessen Kontrakt ebenfalls in gut einem Jahr ausläuft, wird sogar erwähnt, die Situation sei wegen der immer höher steigenden Gehälter festgefahren.

„In München gab es schon immer eine Ausgabenobergrenze, die durch ein ungeschriebenes Gesetz festgelegt wurde“, wird Daniel Martinez zitiert. Er ist Gründer und Geschäftsführer von „El Futbol“ und war viereinhalb Jahre lang bei der DFL tätig. Ihm zufolge werde dieses Gesetz seit dem Abschied von Uli Hoeneß flexibler gehandhabt, als Beispiele nennt er die Hernandez-Verpflichtung, die Ablösesumme für Trainer Julian Nagelsmann oder das gestiegene Gehalt von Lewandowski: „Diese Politik der Ressourcenverwaltung ist neu und soll noch erweitert werden.“

Die kolportierten 23 Millionen Euro Jahresgehalt sind also für den FC Bayern und damit die Bundesliga offenbar nicht das Ende der Fahnenstange. Der Corona-Krise zum Trotz.



Topverdiener im europäischen Fußball: Nur Neymar toppt Messi

In dem Marca-Ranking aller Top-Ligen landet der polnische Superstar übrigens auf Rang zehn – gleichauf mit Sergio Busquets vom FC Barcelona. Und damit direkt vor Ex-Bayern-Profi Toni Kroos, der bei Real Madrid 22 Millionen Euro einstreichen soll und damit die Nummer eins aller deutschen Spieler ist.

Ganz oben wird Neymar gelistet, der von PSG fast 49 Millionen Euro bekommen soll. Ihm folgt Kumpel und Teamkollege Lionel Messi mit 40,5 Millionen Euro. Gareth Bale komplettiert das Podium, weil er demnach bei Real Madrid 34 Millionen Euro pro Jahr einsteckt.

Cristiano Ronaldo liegt hier auf Rang vier mit gut 31,5 Millionen Euro. Als Topverdiener unter den Torhütern wird David de Gea, sein Teamkollege von Manchester United, ausgewiesen – dank 23,3 Millionen Euro.

Bekommen zusammen fast 90 Millionen Euro pro Jahr: Lionel Messi (l.) und Neymar sind europaweit die Topverdiener laut Marca. © SEBASTIEN SALOM-GOMIS/afp

Marca-Ranking: Die Topverdiener in Europas Topligen

Platz Name Verein Jahresgehalt 1 Neymar Paris St. Germain 48,996 Millionen Euro 2 Messi Paris St. Germain 40,5 Millionen Euro 3 Gareth Bale Real Madrid 34 Millionen Euro 4 Cristiano Ronaldo Manchester United 31,56 Millionen Euro 5 Eden Hazard Real Madrid 30 Millionen Euro 6 Kylian Mbappé Paris St. Germain 26,4 Millionen Euro 7 Kevin De Bruyne Manchester City 24,72 Millionen Euro 8 Karim Benzema Real Madrid 24 Millionen Euro 9 David de Gea Manchester United 23,3 Millionen Euro 10 (geteilt) Robert Lewandowski FC Bayern 23 Millionen Euro 10 (geteilt) Sergio Busquets FC Barcelona 23 Millionen Euro 12 Toni Kroos Real Madrid 22 Millionen Euro

Woher all die Zahlen stammen, verrät die Marca nicht. Nur so viel: Sie seien „eines der bestgehüteten Geheimnisse im europäischen Fußball“. (mg)