Sabitzer erklärt Durchbruch: „Wenn du ein Jahr hier bist, weißt du, wie der Laden läuft“

Von: Philipp Kessler

Bisher immer in der FCB-Startelf: Marcel Sabitzer. © Imago

Marcel Sabitzer beißt sich durch: Der Österreicher hat sich nach einer Saison, die er hauptsächlich von der Bank aus erlebte, zum Stammspieler bei den Bayern gesteigert.

München - Der Österreicher hat Wort gehalten. Im Sommer galt Marcel Sabitzer (28) als Verkaufskandidat beim FC Bayern. Über seinen Berater Roger Wittmann (62) ließ er damals aber verlautbaren, dass er um seinen Platz beim deutschen Rekordmeister kämpfen wolle. Gesagt, getan. Nach einer schwachen Premieren-Saison (nur neun Startelf-Einsätze) hat sich der Ex-Leipziger, der 2021 für eine Ablöse von 15 Millionen Euro und auf Wunsch von Trainer Julian Nagelsmann (35) nach München gewechselt war, einen Stammplatz erarbeitet

FC Bayern: Sabitzer äußert sich zum ersten Mal nach Monaten wieder öffentlich

„Es wurde klar kommuniziert, dass ich mich durchbeißen und neu angreifen will. Das war mein klares Ziel vor der Vorbereitung. Das habe ich dann in jedem Training umgesetzt. Lief bisher ganz gut“, sagte Sabitzer, der sich nach dem 1:1 im Bundesliga-Topspiel gegen Mönchengladbach am Samstagabend zum ersten Mal seit Monaten wieder öffentlich äußerte. „Wenn du schon ein Jahr hier warst, dann weißt du, wie der Laden läuft. Dann kannst du Situationen besser einordnen. Ich wusste, dass ich nicht viel zu verlieren habe. Es ging ja eigentlich nur besser. Ich bin echt motiviert und freue mich, die Saison hier zu sein.“

FC Bayern: Sabitzer zeigt auch gegen Mönchengladbach starke Leistung

Wie in den bisherigen Spielen der noch jungen Saison zeigte der zentrale Mittelfeldspieler auch gegen die Borussia an der Seite von Joshua Kimmich (27) eine starke Leistung (tz-Note 2). Der DFB-Star ergänzt sich perfekt mit Sabitzer. Weil der Österreicher sich um die Defensiv-Aufgaben kümmert, kann Kimmich – anders als neben Leon Goretzka (27/Aufbau nach Knie-OP) – auch vermehrt am Angriffsspiel der Bayern teilnehmen. „Jo ist ein Top-Spieler auf der Position. Wir ergänzen uns ganz gut. Er kann sich auch sehr viel nach vorne einschalten. Ich halte ihm gerne den Rücken frei“, betont der österreichische Nationalspieler. In Kombination mit den Innenverteidigern Lucas Hernández (26) und Dayot Upamecano (23) habe das sehr gut funktioniert bis jetzt. „Wir haben wenig Gegentore bekommen. Es macht Spaß, auf dem Platz zu stehen“, so Sabitzer.

Starkes Duo: Joshua Kimmich und Marcel Sabitzer (re.). © Imago

Auch Thomas Müller (32) ist die Leistungsexplosion des ehemaligen Leipziger Führungsspielers nicht entgangen. „Sabi spielt eine super Rolle aktuell. Er ist bissig in den Zweikämpfen, hält dadurch Josh den Rücken frei“, lobte das Urgestein des FC Bayern. „Er ist absolut griffig und fühlt sich wohl, glaube ich.“ In der vergangenen Spielzeit hatte man noch das Gefühl, dem einstigen Führungsspieler von RB fehle der Anschluss in der mit Stars bestückten Bayern-Mannschaft. Mittlerweile ist er voll integriert. „Nach einem Jahr wächst du noch mehr zusammen, jeder weiß, wie man tickt. Ich fühle mich in der Mannschaft sehr wohl, habe viele gute Jungs um mich“, stellt Sabitzer klar. „Es macht Spaß mit denen – mit Manu (Neuer), mit Jo und Serge (Gnabry), mit Stani (Josip Stanisic). Das sind meine engsten Jungs.“ Philipp Kessler