„Kaum schießt er mal ein Tor, dreht ihr durch“: Was hat Sabitzer denn da für ein Outfit an?

Beim 4:1-Sieg des FC Bayern bei SC Freiburg sorgte Marcel Sabitzer für seine persönliche Torpremiere, kurz darauf feierte er schon in einem schrillen Aufzug.

München - Das Bundesligaspiel der Bayern in Freiburg vergangenen Samstag bot viel Gesprächsstoff. Neben der Diskussion um den Wechselfehler beim Rekordmeister, bei der die Gastgeber nun offiziell Protest einlegten, gab es eine Premiere. Marcel Sabitzer erzielte in der Nachspielzeit das 4:1 und damit seinen ersten Treffer im Trikot des FC Bayern. Kurz danach feierte der Österreicher bereits entspannt im Retro-Look.

Spieler: Marcel Sabitzer Beim FC Bayern seit: 30. August 2021 Ehemalige Vereine (Auszug): RB Leipzig, RB Salzburg, Rapid Wien, Admira Wacker Position: zentrales Mittelfeld

FC-Bayern-Profi Marcel Sabitzer: Nach erstem Treffer feiert er im 80er-Style

Wie so oft in dieser Saison war Sabitzer auch in Freiburg in der Schlussphase eingewechselt worden, nutzte seine wenige Einsatzzeit jedoch, um auf sich aufmerksam zu machen. Nach einem zunächst unsauber ausgespielten Angriff in den letzten Zügen der Partie traf der 28-Jährige nach einem Rückpass von Serge Gnabry zum Endstand und bejubelte sein Tor ausgelassen vor den eigenen Fans.

Am Montag tauchten in den sozialen Medien bereits Partybilder des österreichischen Nationalspielers auf, die seine Lebenspartnerin Katja Kühne online gestellt hatte. Auf dem Instagram-Account der ehemaligen „Bachelor“-Kandidatin fanden sich Schnappschüsse einer Geburtstagsparty im 80er-Jahre-Motto. Der Bayern-Profi machte den Spaß selbstverständlich mit und warf sich dafür mächtig in Schale.

Marcel Sabitzer erzielte am Wochenende seinen ersten Treffer für den FC Bayern. © MIS/imago-images

FC Bayern: Marcel Sabitzer zeigt sich im bunten Retro-Look - „Kaum schießt er mal ein Tor...“

Sabitzer kam mit einer großen, dunklen Sonnenbrillen auf die Feier, dazu trug der Mittelfeldmann noch einen Dreiteiler bestehend aus einer Kappe, einer Retro-Jacke sowie einer Schlabberhose - allesamt in bunten Farben gehalten. Zudem steckte er sich die Hosenbeine in die hochgezogenen Socken und rundete somit das skurrile Outfit ab.

Wie ebenfalls dem Foto zu sehen ist, stach auch seine Partnerin mit einer Leggins im Weltraum-Design sowie einem Gucci-Oberteil heraus. Zusätzlich trug die 37-Jährige ganz im Oldschool-Look eine lila Bauchtasche sowie weiße Sneaker mit ebenfalls weißen Tennissocken. Das Erscheinungsbild des Paars löste sofort Reaktionen unter dem Post aus, so schrieb der Berliner Photograph Marcus Boéll: „Kaum schießt er mal ein Tor dreht ihr durch“.

FC Bayern: Auch Manuel Neuers Freundin Anika Bissel war auf der Mottoparty

Auch Anika Bissel, die Freundin von Nationaltorwart und Bayern-Kapitän Manuel Neuer, war auf zwei der Bilder an der Seite von Kühne zu sehen. Die Spielerin des Handball-Zweitligisten ESV 1927 Regensburg kommentierte den Beitrag noch mit: „Birthday bash“ - womöglich war auch Neuer selbst mit auf der Feier.

Die Abwechslung sollte Sabitzer wohl die nötige Lockerheit für die anstehenden Aufgaben in der Champions League geben. Am Mittwochabend bekommen es die Bayern mit dem letztjährigen Europa-League-Sieger FC Villarreal zu tun, der die Münchner an der Ostküse Spaniens empfängt. Der Einwechselspieler hofft dabei erneut auf einen Einsatz. (tz)