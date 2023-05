Schlägt Bayern wieder beim BVB zu? Nächster Top-Mitarbeiter auf dem Radar

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern München beschäftigt sich aktuell offenbar mit einem Scout von Borussia Dortmund. Folgt er einem ehemaligen Kollegen?

München – Der FC Bayern München kauft die Liga kaputt. Ein Satz, der vor einigen Jahren Hochkonjunktur hatte. Tatsächlich hatte sich der Rekordmeister auffallend häufig mit Spielern verstärkt, die andernorts für Furore gesorgt hatten. Prominenteste Beispiele: Mario Götze und Robert Lewandowski.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Trainer: Thomas Tuchel Vorsitzender: Oliver Kahn

FC Bayern und Borussia Dortmund: Munteres Wechselspiel

Die beiden Spieler, die mit am wichtigsten für die Dortmunder Meisterschaften in den Jahren 2011 und 2012 waren, landeten schon bald darauf in München. Der BVB wurde geschwächt, der FCB gestärkt – aus Münchner Sicht also alles richtig gemacht. Die breite Fußball-Bevölkerung war dagegen frustriert.

Zeiten, die schon auffallend lange zurückliegen. Der letzte Spieler, der Dortmund in Richtung München verlassen hatte, hieß Mats Hummels. Er kehrte 2016 nach Bayern zurück, wo er seit seinem sechsten Lebensjahr aufgewachsen war. 2019 wechselte er schließlich wieder zu Schwarz-Gelb. Mit Niklas Süle schloss sich ein weiterer Bayern-Star vor der aktuellen Saison den Borussen an. Aktuell verpflichtet der BVB also mehr Spieler vom FCB als umgekehrt.

Schlägt Bayern schon wieder beim BVB zu? Nächster Top-Mitarbeiter auf dem Radar

Auf Mitarbeiter-Ebene sieht es aber etwas anders aus: Denn da schlagen die Bayern nun offenbar wieder in Dortmund zu. Im Sommer 2022 hatte man schon den damaligen Chefscout Markus Pilawa verpflichtet. Nun könnte mit Martin Siegbert der nächste Top-Mitarbeiter folgen. Der 39-Jährige ist aktuell BVB-Scout. Die Bayern beschäftigen sich nach kicker-Informationen aber „intensiv“ mit dem A-Lizenz-Inhaber, der zuvor auch schon für Hoffenheim und Köln tätig war.

Holen die Bayern also noch einen Dortmunder? Der Run auf Mitarbeiter wird zu einem immer größeren Thema. Zuletzt verpflichtete der Rekordmeister schon Thomas Tuchels Wunsch-Co-Trainer Anthony Barry vom FC Chelsea. Zu Zeiten von Julian Nagelsmann wilderten die Münchner kräftig im Leipziger Mitarbeiterstab.

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat ein großes Team hinter dem Team aufgebaut. © Sven Simon / Imago

FC Bayern beschäftigt sich mit BVB-Scout – in Dortmund sitzt ein ehemaliger Münchner

In der Branche ist das mittlerweile aber vollkommen normal. Inzwischen werden – siehe Nagelsmann – auch für Trainer enorme Ablösesummen bezahlt. Das Team hinter dem Team wächst in allen großen Klubs. Und natürlich will man auch dort die Besten ihres jeweiligen Fachs haben. Mit Siegbert könnte der FCB nun den nächsten Scout mit BVB-Vergangenheit einstellen. In Dortmund sitzt währenddessen übrigens ein ehemaliger Bayern-Angestellter auf dem Scouting-Chefsessel: Laurent Busser. (akl)