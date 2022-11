Trotz Traumtor gegen Bremen: Nagelsmann mit Mini-Rüffel für Bayern-Juwel Tel

„Eigentlich darf er da nicht schießen“

Mathys Tel wurde gegen Werder Bremen eingewechselt und erzielte das 6:1 für den FC Bayern München. Julian Nagelsmann befürchtete schon Ärger von den Kollegen.

München - In der Regel wird ein Stürmer an Toren gemessen. Nach dem 6:1-Sieg des FC Bayern am Mittwoch gegen Werder Bremen war das ausnahmsweise mal nicht der Fall. Der Grund: Obwohl Eric Maxim diesmal ohne Tor blieb und sogar vom Punkt aus scheiterte, wurde der Kameruner nach Abpfiff mit viel Lob versehen. Anders erging es dem Rohdiamanten Mathys Tel. Obwohl der Franzose trotz Kurzeinsatz netzte, äußerten sich nicht wenige Münchner kritisch über ihn. Die tz erklärt, warum Tore diesmal nicht ausschlaggebend waren.

Rüffel für Mathys Tel - trotz Torefolg

Dienstagabend in der Allianz Arena: Es läuft die 84. Minute im Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen. Der eingewechselte Mathys Tel setzt zum Dribbling an, umkurvt einen Gegner nach dem anderen. Anstatt an der Strafraumgrenze den besser postierten Kingsley Coman anzuspielen, zieht er selbst aus der Distanz ab – und trifft zum 6:1-Endstand. Auffällig: Die Münchner Stars zögerten, mit dem 17-jährigen Youngster zu jubeln.



„Eigentlich darf er da nicht schießen, sondern muss abspielen auf Kingsley Coman. Wenn er da nicht trifft, gibt es Ärger von den Mitspielern“, erklärte Trainer Julian Nagelsmann (35) nach dem Kantersieg. Ein kleiner Rüffel. Nach tz-Informationen tritt Tel in den vergangenen Wochen bewusst etwas eigennütziger und frecher auf, um zu zeigen, dass im Konkurrenzkampf im Star­ensemble des FC Bayern mit ihm zu rechnen ist. Beim Spiel gegen Werder Bremen war das Risiko groß. Aber die Einzelaktion ging auf.

+ Mathys Tel (l) von München jubelt mit Kingsley Coman über sein Tor zum 6:1. © Sven Hoppe/dpa

„Ich bin nicht hier, um zu meckern“

Im Sommer wechselte Tel für eine fixe Ablösesumme von 20 Millionen Euro vom französischen Verein Stade Rennes zum FC Bayern. Beim Rekordmeister kam das Offensiv-Juwel in zwölf Pflichtspieleinsätzen auf 347 Minuten Spielzeit, zweimal durfte er von Beginn an ran. Bisher erzielte er vier Tore – stark! Trotzdem bleibt er geduldig.



„Als Fußballer hofft man, regelmäßig spielen zu können. Aber ich bin noch jung, ich gebe mich mit dem zufrieden, was man mir gibt. Ich bin nicht hier, um zu meckern. Ich nehme das, was ich bekomme, und versuche, mich zu verbessern“, sagte Tel bodenständig am Dienstag nach dem Spiel. „Es ist ein guter Lernprozess, ich muss noch viel lernen. Ich entwickle mich jeden Tag mit einigen sehr guten Spielern weiter. Ich lerne viel auf und neben dem Platz.“



Die tz weiß: Tel befasst sich schon vor den Taktiksitzungen mit seinen Gegnern, überlegt, auf welche Spieler er treffen und wie er diese überwinden kann. Auch von seinem französischen Landsmann Coman holt er sich bei Bedarf Tipps. Klappt bislang ganz gut. Doch Tel hat noch viel vor.

Lob für Choupo-Moting - trotz verschossenem Elfer

Die Kinder von Eric Maxim Choupo-Moting sind für den Stürmer immer ein guter Grund, ohne Worte aus der Allianz Arena zu marschieren. Vor zwei Wochen feierte Liam seinen neunten Geburtstag, am Dienstag nun, nach dem 6:1 gegen Werder Bremen, musste die Familie schnell heim. Gut, es war auch tatsächlich schon 23 Uhr, als Choupo-Moting in kindlicher Begleitung aus der Kabine kam. Allerdings passte es ihm auch unabhängig von der Uhrzeit ganz gut in den Kram, nichts zu seinem Auftritt sagen zu müssen. Denn tatsächlich war der 33-Jährige ja das erste Mal seit sieben Spielen nicht als Schütze erfolgreich gewesen.



„Hat er nicht getroffen?“ fragte Leon Goretzka, als er auf das Ende der spektakulären Serie des Torjägers angesprochen wurde. Der Nationalspieler lachte, überlegte kurz, ehe auch ihm die Szene aus der 17. Minute wieder ins Gedächtnis kam. Choupo-Moting stand da am Elfmeterpunkt, blickte noch einmal kurz in den Himmel, nahm Anlauf und schoss. Schwach, muss man sagen, links halbhoch – und eben genau dahin, wo Bremens Keeper Jiri Pavlenka es vermutet hatte. 1:1 – weiter ging’s. Ein Glück für Choupo-Moting, dass seine Kollegen den Fehler schnell wiedergutmachten.



Goretzka begeistert von Choupo-Moting

Wut, Ärger oder Tadel gab es aber ohnehin weder auf dem Platz noch später daneben. Im Gegenteil: Goretzka zeigte sich sogar regelrecht begeistert davon, „wie selbstbewusst er hingegangen ist und den Elfmeter auch schießen wollte“. Zuletzt in der Saison 2016/17, damals im Trikot von Schalke 04, war Choupo-Moting in der Bundesliga vom Punkt angetreten. Trotzdem glaubte am Dienstag laut Goretzka „jeder im Stadion, dass er ihn macht“. Dass es nicht klappte, hat zwar seine Serie gebrochen, wird dem generellen Lauf aber „keinen Abbruch tun“.



Auch Hasan Salihamidzic war bemüht, die guten Szenen des Kameruners hervorzuheben. Etwa die Einleitung des 4:1 durch Serge Gnabry, „wo er einen sehr guten Ball auf Leroy (Sané, d.Red.) gespielt hat“. Überhaupt bringe der Stoßstürmer „Erfrischendes mit – das freut mich“, sagte der Sportvorstand. Also: abhaken, weiter geht’s! Am Samstag auf Schalke sollen Taten – und Worte? – folgen. pk, hlr

Rubriklistenbild: © Sven Hoppe/dpa