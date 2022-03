Ginter-Wechsel zum FC Bayern? Entscheidung „wird wohl noch ein paar Wochen dauern“

Von: Patrick Huljina

Teilen

„Ich weiß auch nicht, woher die Gerüchte kommen“, dementierte Matthias Ginter einen bereits fixen Wechsel zum FC Bayern. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen.

Sinsheim - Matthias Ginter gilt als einer der stärksten Innenverteidiger der Bundesliga. Am Ende der Saison wird der Nationalspieler seinen bisherigen Klub Borussia Mönchengladbach verlassen. Der 28-Jährige hat seinen Vertrag bei den Fohlen nicht verlängert. Das heißt: am Saisonende ist Ginter ablösefrei zu haben. Nach dem Abgang von Niklas Süle zum BVB hat auch der FC Bayern Bedarf in der Abwehrzentrale. Zuletzt wurde bereits über eine Einigung zwischen dem DFB-Star und dem deutschen Rekordmeister spekuliert. Ginter dementierte nun allerdings erneut.

Matthias Ginter Geboren: 19. Januar 1994 (Alter 28 Jahre), Freiburg im Breisgau Größe: 1,91 m Gewicht: 85 kg Marktwert: 24 Millionen Euro Vertrag bei Borussia Mönchengladbach bis: 30.06.2022

Ginter-Wechsel zum FC Bayern? Entscheidung „wird wohl noch ein paar Wochen dauern“

„Ich weiß ehrlicherweise auch nicht, woher die Gerüchte kommen, dass ein Wechsel zu Bayern München bereits feststeht“, sagte Ginter dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Ich habe noch keine Entscheidung über meine Zukunft gefällt. Und das wird wohl auch noch ein paar Wochen dauern“, erklärte der 28-Jährige weiter.

Dem Innenverteidiger bieten sich durch sein Vertragsende zahlreiche Optionen. Mit dem FC Bayern sollen die Gespräche zuletzt ins Stocken geraten sein, berichtete eine italienische Zeitung. Neben dem deutschen Rekordmeister sollen laut transfermarkt.de in der Vergangenheit auch internationale Top-Klubs wie Inter Mailand, AS Rom oder der FC Barcelona Interesse an Ginter bekundet haben. Der DFB-Star selbst erklärte: „Es gibt verschiedene Optionen und ich bin selbst gespannt, welche es am Ende wird.“ Ob es ein Wechsel ins In- oder Ausland wird, sei demnach „im Moment ebenfalls offen“.

Wechselt Matthias Ginter im Sommer zum FC Bayern München? © Sven Simon / Imago

Matthias Ginter: Dankbar für „überragende Zeit“ bei Borussia Mönchengladbach

Ginter wechselte im Sommer 2017 von Borussia Dortmund nach Mönchengladbach. Nach fünf Jahren verlässt er die Fohlen nun am Ende der Saison. In den vergangenen Monaten hatte es „viel Unruhe rund um den Klub – leider auch um meine Person“ gegeben, erklärte der Innenverteidiger dem RND. Der 28-Jährige habe sich für seine Zeit bei der Borussia „ein anderes Ende gewünscht“. Dennoch sei er dankbar für eine „überragende Zeit“, so Ginter.

Beim Auftakt der deutschen Nationalmannschaft ins WM-Jahr 2022 könnte Ginter am Samstag gegen Israel in der Startelf stehen. Mit Nico Schlotterbeck hat ein weiterer begehrter Innenverteidiger bereits eine Startelfgarantie von Bundestrainer Hansi Flick bekommen. (ph)