Nach Neuers schwerer Verletzung: Bayern-Star de Ligt in den Bergen – Fans fordern: „Bitte nicht Skifahren“

Spätestens seit der Verletzung von Manuel Neuer ist Skifahren ein Reizthema im Profifußball. Nun zeigte sich Matthijs de Ligt im Skigebiet.

Zermatt - Skifahren gilt besonders in Süddeutschland als beliebte Sportart. In Gebirgsnähe bietet sich den Hobby-Wintersportlern während der Skisaison die Gelegenheit, auch spontan die Piste zu befahren. Auch viele Fußballprofis haben Spaß am Skilaufen, allerdings birgt die Sportart ein hohes Verletzungsrisiko, wie FC-Bayern-Kapitän Manuel Neuer zuletzt bewies. Nun zeigte sich mit Matthijs de Ligt ein weiterer Bayern-Star in einem Skigebiet, die Fans äußerten sofort ihre Sorgen.

Matthijs de Ligt Geboren: 12. August 1999 in Leiderdorp (Niederlande) Position: Innenverteidiger Pflichtspiele für den FC Bayern: 18 (1 Tor) Länderspiele : 40 (2 Tore)

FC-Bayern-Star Matthijs de Ligt und Freundin Annekee Molenaar machen Urlaub im Skigebiet

Anfang Dezember hatte sich Neuer beim Skitourenfahren den Unterschenkel gebrochen und musste sogar per Rettungshelikopter abtransportiert werden, um sich wenig später einer Operation zu unterziehen. Seitdem sollten die Fußballprofis in Deutschland etwas sensibilisiert für etwaige sportliche Nebenaktivitäten sein.

Dennoch äußerten sich einige Bayern-Anhänger beunruhigt, als sich Abwehrspieler Matthijs de Ligt und seine Freundin Annekee Molenaar am Matterhorn zeigten. Die beiden Niederländer, die kürzlich noch auf den Malediven verweilten, waren offenbar mit ihren Familien an der Grenze zwischen der Schweiz und Italien im Urlaub, wie mehrere Fotos auf dem Account von Molenaar belegen.

Fans bitten FCB-Profi Matthijs de Ligt: „Bitte nicht Skifahren“

„Bitte nicht auch mit Beinbruch zurück aus dem Urlaub kommen“, schrieb ein Anhänger auf Instagram unter den Beitrag von Molenaar, die Botschaft gilt aber augenscheinlich ihrem Partner. „Bitte nicht Skifahren“, meint ein anderer User im Kommentarbereich zum Wintersportausflug des Profis vom FC Bayern.

Das Paar verbrachte gemeinsam mit Molenaars Brüdern Max und Jip, der ebenfalls Fußball spielte und 2019 für 310.000 Euro aus den Niederlanden zu Eintracht Frankfurt wechselte, sowie den Partnern der Geschwister und ihren Eltern die Weihnachtsfeiertage auf einer Hütte am Matterhorn.

Joshua Kimmichs Freundin postet Fotos aus Skigebiet – doch keine Spur von Joshua Kimmich

Ob de Ligt bei dieser Gelegenheit auch in die Skischuhe schlüpfte, ist nicht belegt. Sein Bruder Wout posierte auf einem Bild allerdings mit einem Snowboard und Skibrille, während sich de Ligt in warmer Alltagskleidung zeigte. Ein Indiz dafür, dass er im Sinne seiner Gesundheit und seiner Mannschaft auf den Pistenspaß verzichtete.

Der FC Bayern kann seine Spieler in der Winterpause nicht kontrollieren, Eigenverantwortung ist in diesem Winter der Schlüssel, um keine weiteren Verletzungen im Team zu riskieren. Für die Partnerinnen gilt dies nicht, so zeigte sich Joshua Kimmichs Freundin Lina Meyer am Mittwoch gemeinsam mit zwei Spielerfrauen aus Leipziger Zeiten auf der Skipiste. Kimmich und seine Ex-Mitspieler Denis Thomalla und Matthias Morys werden möglicherweise nur zugesehen haben, auf den Bildern sind sie nicht zu sehen. (ajr)