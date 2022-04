Internationale Presse zum Titel: „Schlechte Nachricht für die Bundesliga“ - leise Kritik an Kahn und Brazzo

Von: Andreas Knobloch

FC Bayern ist Meister, die internationale Presse schreibt darüber.

Der FC Bayern München ist mal wieder Deutscher Meister. Was sagt die weltweite Presse zu dem außergewöhnlichen Erfolg?

München - Der FC Bayern ist zum zehnten Mal nacheinander deutscher Fußball-Meister. Im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund sicherten sich die Jungs von Julian Nagelsmann den historischen Erfolg. Der Trainer selbst erlaubte sich nach der Partie einen T-Shirt-Gag auf dem Platz, Thomas Müller sorgte für eine feuchtfröhliche Überraschung bei Bastian Schweinsteiger, der als Experte für ESPN tätig war. Zehn Meisterschaften in Folge? Dies war vor den Münchnern noch keinem Club in den fünf europäischen Top-Ligen gelungen.

Es ist natürlich klar, dass sich die internationale Presse dabei mit Lobeshymnen überschlägt, die der SID zusammngestellt hat. Die bekanntesten Blätter von Gazetta dello Sport aus Italien über Marca aus Spanien bis hin zu L‘Equipe aus Frankreich oder The Sun aus Großbritannien haben sich mit huldigenden Worten zum Erfolg geäußert.

FC Bayern ist Meister: „Schlechte Nachricht für die Bundesliga“

Italien - „Gazzetta dello Sport“: „Es gibt nur Bayern. Der Fan Nagelsmann hat den Europa-Rekord. Zehnter Bundesliga-Titel in Serie, es ist das erste Mal in den Top-5-Ligen Europas. (...) Der Bayern-Fan Julian Nagelsmann hat erstmals den süßen Geschmack des Erfolgs erlebt und ist zum ersten Mal deutscher Meister geworden in einem Alter, in dem man normalerweise seine aktive Karriere beendet oder Kinder trainiert.“

Italien - „Corriere dello Sport“: „Bayern-Party in der Bundesliga! Dortmund k.o., 32. Titel. Die Bayern kennen kein Pardon und erobern ihren zehnten Titel in Serie.“

Spanien - „Marca“: „Am Ende kam es so, wie es kommen musste. Bayern ist Meister. Zehn Jahre in Serie. Gut für die Bayern, aber eine schlechte Nachricht für die Bundesliga, die von Beginn an selbstverständlich erscheint. Seit Beginn der Bundesliga haben die Bayern 31 Titel geholt, alle anderen Mannschaften zusammen 28. Auf dass das Bier fließt.“

FC Bayern ist Meister: „Zehnter Titel mit kolossalen Sieg in Der Klassiker“

Frankreich - „L‘Équipe“: „Ein bayerisches Jahrzehnt. Nach der zehnten Meisterschaft in Serie wünscht sich der FC Bayern vor allem, nach zwei enttäuschenden Jahren wieder auf höchstem europäischen Niveau mithalten zu können. (...) In der brechend vollen Allianz Arena wollten sich die Spieler von Julian Nagelsmann die Chance vor den eigenen Fans und gegen den ernsthaftesten Konkurrenten der vergangenen Jahre nicht entgehen lassen.“

England - „The Sun“: „Dekade der Dominanz. Bayern München holt den zehnten Bundesliga-Titel in Serie mit Stil bei einem kolossalen Sieg über Borussia Dortmund in Der Klassiker.“

FC Bayern ist Meister: ESPN kritisiert Brazzo und Kahn, die „im Vergleich still waren“

Schweiz: „Blick“: „Feiern München! Weil Dortmund das „Spitzenspiel“ mit 1:3 verliert, haben die Bayern drei Runden vor Schluss zwölf (!) Punkte Vorsprung. Als die Bayern zum letzten Mal nicht Meister wurden, war Barack Obama noch US-Präsident, die Europäische Union gewann den Friedensnobelpreis und Roger Federer holte in London Olympia-Silber. Zehn Jahre sind seither vergangen. Die Welt ist mittlerweile eine andere. Die Bundesliga nicht. Dort sind die Bayern die unumstrittene Nummer 1.“

USA - ESPN: „Auf dem Platz brauchen die Bayern bedeutend bessere Führung auf lange Sicht. Sie haben talentierte Verteidiger, aber ihnen fehlt in der Defensive eine natürliche Autoritätsfigur. Dies gilt auch abseits des Platzes. Manchmal war Nagelsmann der einzige, der als Staatsmann/Sprecher/Diplomat alle möglichen Themen behandeln musste, während Kahn und Salihamidzic im Vergleich still waren. Der frühere Präsident Uli Hoeneß, der nicht überall außerhalb der Bayernsphäre beliebt ist, hatte eine Art, seinen gigantischen Status zu nutzen, um den Druck auf sich zu nehmen.“

