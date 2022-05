FCB-Meisterfeier im Live-Ticker: Bitterer Party-Start für Brazzo - als sein Name fällt, gibt es Pfiffe

Von: Hannes Niemeyer

Der FC Bayern feiert die zehnte Bundesliga-Meisterschaft in Folge - historisch! Auf dem Marienplatz könnte es daher eng werden. Der News-Ticker zur Party.

Update vom 15. Mai, 08.17 Uhr: Für einen geht die FCB-Meisterfeier gar nicht so gut los, wie erhofft. Sportvorstand Hasan Salihamidzic steht aktuell mehr denn je im Fokus, besonders seit er rund um den letzten Bundesliga-Spieltag klar machte, dass Robert Lewandowski nicht beim Münchner Rekordmeister verlängern wird. Einigen Fans scheint das sauer aufzustoßen. Zu spüren bekam Brazzo das am Samstagabend bei der Feier im Paulaner-Biergarten am Nockherberg.

Während Thomas Müller, Manuel Neuer und auch Lewandowski laut der Bild auf der Bühne gefeiert wurden, war die Freude der 1000 Bayern-Anhänger über Salihamidzic weniger groß. Wie das Blatt berichtet, soll rund ein Viertel der anwesenden Fans gepfiffen haben, als Salihamidzics Name durch das Mikrofon gerufen wurde – ein bitterer Start in die Saisonabschlussparty.

Nagelsmann und Gnabry feiern im Paulaner-Biergarten die FCB-Meisterschaft. Hasan Salihamidzic (l.) wirkt weniger gut gelaunt. © Stefan Matzke / dpa

FC Bayern: Meisterfeier auf dem Marienplatz - trübt Wolfsburg-Remis die Stimmung?

Erstmeldung: München – Es darf wieder gefeiert werden. Standesgemäß, mit Weißbier, der Meisterschale und auf dem Rathaus-Balkon. Am Sonntag geben sich die Stars des FC Bayern die Ehre, gemeinsam mit ihren Fans am Marienplatz mitten im Herzen Münchens die zehnte Bundesliga-Meisterschaft in Folge gebührend zu bejubeln. Wegen der Corona-Pandemie mussten Fans und auch Mannschaft nun zwei Jahre lang auf das Event warten, umso größer ist die Vorfreude vorab.

Die große Frage, die bleibt: Wie dick wird sie denn nun, die Party, die vor Ort gefeiert wird? Böse Fan-Zungen werfen den erfolgsverwöhnten Münchnern ja seit längerem vor, nicht mehr die ganz große Euphorie beim Titelgewinn der deutschen Meisterschaft zu entfachen. Und auch trotz ausgelassener Stimmung war etwa Thomas Müller bei der Übergabe der Meisterschale zuletzt mächtig angefressen. Leroy Sané etwa war bei der Zeremonie nicht einmal anwesend. Hinzu kam kürzlich der Eklat um die Ibiza-Reise der Profis, die die Feierlaune ein wenig zu schmälern schien.

FC Bayern München: Meisterfeier am Marienplatz - Fan-Ansturm kann ab 12.30 Uhr beginnen

Die Stimmung und Laune bei den Spielern dürfte allerdings nun nach dem 2:2-Untentschieden am Samstag im letzten Saisonspiel gegen den VfL Wolfsburg sicherlich auch wieder zumindest minimal getrübt sein – immerhin gelang in den letzten drei Saisonspielen kein einziger Sieg mehr. Die FCB-Noten aus der tz-Einzelkritik sprechen eine ähnlich deutliche Sprache. Und auch manch ein Fan dürfte trotz des entspannten Saisonabschlusses durch das Ergebnis ein kaum besseres Gemüt zum Feiern an den Tag legen, als nach der Niederlage gegen Mainz oder dem 2:2 zuvor gegen Stuttgart. Damit die Menge auf dem Marienplatz auch so richtig kochen kann, ist der Tag gut durchgeplant.

Ab 12.30 Uhr können die Fans zum Warm Up auf den Marieplatz samt musikalischer Begleitung. Die Mannschaft wird mit dem Teambus ab 13 Uhr an der Säbener Straße aufbrechen und sich auf den Weg in die Innenstadt machen. Am Rathaus wird die Truppe um Kapitän Manuel Neuer und Trainer Julian Nagelsmann dann von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter empfangen. Gegen 13.55 Uhr präsentiert die Mannschaft sich samt der Meisterschale auf dem Balkon und kann gemeinsam mit den Fans jubeln. Es wird Interviews geben, außerdem wurde die „eine oder andere Überraschung“ angekündigt. Hier lesen Sie, was Sie sonst noch zur Meisterfeier des FC Bayern wissen müssen.

Meisterfeier des FC Bayern am Marienplatz: Der Party-Plan im Überblick

12.30 Uhr: Warm-Up-Programm für die Fans auf dem Marienplatz

13.00 Uhr: Die Mannschaft macht sich mit dem Teambus von der Säbener Straße auf den Weg in Richtung Rathaus, dann Empfang durch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD)

13.55 Uhr: Das Team präsentiert sich mit der Meisterschale auf dem Rathaus-Balkon

Wer nicht live dabei sein kann, kann die Party im Stream verfolgen. Dieser soll auf Deutsch, Englisch und Spanisch verfügbar sein. Wer live dabei sein kann, muss sich aber auf einige Einschränkungen einstellen. Denn offenbar erwartet die Stadt München einen durchaus großen Fan-Andrang, jetzt wo in den vergangenen zwei Jahren keine Meisterfeier stattfinden konnte. Deshalb gelten auch einige Verbote am Marienplatz.

FC Bayern feiert die Meisterschaft - mit unzähligen Fans? Stadt spricht Verbote für Marienplatz aus

Bereits ab 9 Uhr gilt ein Glas- und Pyrotechnik-Verbot. Fahrräder dürfen nicht mitgeführt werden. Abgestellte Räder werden entfernt. An den Zugängen gibt es Taschenkontrollen, die Stadt bittet darum, gar nicht erst große Taschen oder Rucksäcke mitzuführen. Wegen der Feier bleiben die U-Bahn-Ausgänge Rindermarkt, Fischbrunnen und Dienerstraße geschlossen. Sollte der Marienplatz zu voll sein, werden die U-Bahnen an der Station gar nicht mehr halten, sondern direkt durchfahren.

Einschränkungen und Verbote hin oder her: Wenn das Wetter mitspielt, steht einem gelungenen Saisonabschluss samt würdiger Outdoor-Party nichts mehr im Wege. Welcher Bayern-Spieler wird zum „Feierbiest“? Und was haben sich Kimmich, Goretzka und Co. für die Fans überlegt? Wir informieren hier im News-Ticker über alle Geschehnisse zur Meister-Sause des FC Bayern.