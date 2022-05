Freibier bei der Meisterfeier? Die 10 wichtigsten Fragen zum 10. Bayern-Titel in Folge

Von: Philipp Kessler

Teilen

Die Mannschaft des FC Bayern München steht bei der Meisterfeier auf dem Rathausbalkon. © Tobias Hase/dpa/Archivbild

Der FC Bayern feiert seine zehnte Meisterschaft in Folge. Die tz beantwortet die wichtigsten Fragen zum Saisonausstand gegen Stuttgart.

München - Während der Pressekonferenz am Freitagvormittag nahm Julian Nagelsmann immer wieder einen Schluck aus einem Plastikfläschchen. „Ein Maracuja-Mango-Curcuma-Shot“, verriet der Trainer und fügte grinsend an: „Lecker und gesund. Mango ist die energiereichste Frucht, die es auf diesem Planeten gibt, habe ich mal gelesen. Vielleicht liegt es bei mir daran, weil ich mir jeden Tag drei von diesen Dingern reinschiebe.“

So viel Kraft wünscht sich Nagelsmann nach dem 1:3 in Mainz und dem viel diskutierten Kurztrip nach Ibiza auch von seiner Mannschaft. Am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN) empfängt der FC Bayern München den VfB Stuttgart zum letzten Heimspiel der Saison. Danach wird dem Rekordmeister die Schale übergeben. Die tz beantwortet zehn Fragen zur zehnten Meisterschaft in Folge (Alle Titel des FC Bayern).

Meisterfeier des FC Bayern: Spielt Bayern in den neuen Trikots?

Ja. Die Mannschaft wird auf dem neuen Heim-trikot von Adidas ein einziges Mal ein Sonderbadge Serienmeister auf der Brust tragen.

Meisterfeier des FC Bayern: Hat Nagelsmann Gnade mit Stuttgart?

Für den VfB mit Trainer und Nagelsmann-Kumpel Pellegrino Matarazzo geht es im Fernduell mit Hertha um den Klassenerhalt. „Sie sind in einer schwierigen Situation, hatten viele Verletzte in entscheidenden Phasen. Ich will das Spiel gewinnen, auch wenn ich Rino als Mensch und Fachmann sehr schätze“, stellte Nagelsmann klar.

Meisterfeier des FC Bayern: Befürchtet der Trainer negative Auswirkungen des Ibiza-Trips?

Nein. „Unsere Spieler sind mündig und dürfen entscheiden, was sie an ihren freien Tagen machen. Ich habe die Aufgabe, den Trainingsplan zu machen und die Belastung zu steuern“, moderierte Nagelsmann geschickt. „Ich erhoffe mir jetzt, dass meine Mannschaft ein gutes Spiel macht gegen Stuttgart.“

Meisterfeier des FC Bayern: Wer gibt seinen Heimspiel-Abschied?

Niklas Süle wechselt ablösefrei zu Dortmund. „Ich gehe eher davon aus, dass er nicht beginnen wird“, sagte Nagelsmann. Süle habe schon in Mainz starten dürfen und damit sein Zuckerl bekommen. Auch der ablösefreie Wechsel von Corentin Tolisso ist so gut wie fix. Zudem gelten Roca, Sarr und Richards als Verkaufskandidaten.

Meisterfeier des FC Bayern: Wer übergibt die Schale?

Nach Schlusspfiff wird die Bühne aufgebaut, zu der ein roter Teppich führen wird. Zudem wird es Symbole der 32 Meisterschalen des Vereins geben. DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen wird Manuel Neuer die Trophäe überreichen. Nagelsmann: „Ich denke, dass ich es im Kreuz habe, sie hochzuheben.“

Meisterfeier des FC Bayern: Was passiert mit Nagelsmanns erster Meister-Medaille?

„Mein Sohn liebt Medaillen, vielleicht gebe ich sie ihm“, sagte der Coach. „Der hat schon ein paar, die ich zusammengekratzt habe in meinen Kisten aus der Vergangenheit. Da ist jetzt so eine bedeutende noch nicht dabei gewesen, aber das ist ihm egal.“

Meisterfeier des FC Bayern: Für wen ist es die erste deutsche Meisterschaft?

Für Omar Richards, Marcel Sabitzer, Dayot Upamecano und Paul Wanner.

Meisterfeier des FC Bayern: Gibt es Einlauf-Kinder?

Ja. Erstmals seit Beginn der Pandemie werden beim Einlauf der Spieler wieder Kinder als Begleitung dabei sein. Zu diesem speziellen Anlass werden sie die Farben der Ukraine tragen. Im Mittelkreis wird erneut das Banner mit dem Aufdruck „Beendet den Krieg – Stop the War“ zu sehen sein. Zudem leuchten vor Anpfiff auch Werbebanden und Stadionleinwände in den Nationalfarben Blau und Gelb. Auch die Kapitänsbinde von Manuel Neuer sowie die Eckfahnen sind entsprechend gestaltet.



Meisterfeier des FC Bayern: Gibt es Meister-Freibier für die Fans?

Das ist am Sonntag nicht geplant. 2019 gab es das Fanfest inklusive Mannschaftsbesuch am Nockherberg. Nicht auszuschließen, dass Paulaner und der FC Bayern auch dieses Jahr wieder etwas für die Anhänger auf die Beine stellen.

Meisterfeier des FC Bayern: Wann steigt die Meisterfeier am Marienplatz?

Am 15. Mai (13.30 Uhr) feiern die Bayern wieder mit ihren Fans vom Rathausbalkon aus.

Übrigens: Erstmals seit Pandemie-Beginn stehen die Stars am Sonntag auch wieder in der Mixed Zone in der Allianz Arena Rede und Antwort. Philipp Kessler