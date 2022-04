„Mann, da warst du eine Woche im Delirium“: Hoeneß erinnert sich an goldene Bayern-Zeit

Von: Alexander Kaindl

Uli Hoeneß hat sein Präsidentenamt beim FC Bayern München 2019 an Herbert Hainer übergeben. Nun hat er sich in einem Interview zur aktuellen Situation geäußert.

München - Der FC Bayern München steht dicht vor seinem nächsten Titel. Am Samstag kann die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann die Meisterschaft perfekt machen - ausgerechnet gegen den großen Rivalen aus Dortmund.

Es wäre die zehnte Schale in Folge, eine unglaubliche Leistung. In Europa ist das noch nie einer Mannschaft gelungen.

Aber, und das ist das Problem aus Sicht der Bayern-Fans: Es ist eben „nur“ die Meisterschaft. Nach den sensationellen Erfolgen mit Hansi Flick, als die Münchner sämtliche Trophäen abräumten, ist man erfolgsverwöhnt. Man sehnt sich nach dem nächsten Triple. Und wenn es schon nicht mit dem Titel-Hattrick klappt, dann sollte es doch wenigstens das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal sein.

Zum zweiten Mal in Folge bleibt aber eben „nur“ die Schale. Und genau dieser Gedankengang gefällt Ehrenpräsident Uli Hoeneß nicht. Der 70-Jährige sprach in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung über die aktuelle Situation in seinem Herzensklub. Die Meisterschaft in Deutschland sei für Hoeneß „immer das Maß aller Dinge“. Für ihn sei es ein Ärgernis, dass sie im „Außenwert so runtergekommen ist.“

Uli Hoeneß über die deutsche Meisterschaft: „Mann, da warst du eine Woche im Delirium“

Hoeneß feierte zu Beginn der Siebziger Jahre dreimal hintereinander als Spieler den Gewinn der Meisterschaft mit den Bayern. Diese goldene Zeit ist ihm bis heute im Gedächtnis geblieben: „Ich kann mich noch erinnern, als ich Spieler oder junger Manager war: Als deutscher Meister, Mann, da warst du eine Woche im Delirium!“

Dass sich die Bayern-Stars von heute noch in ähnlichem Ausmaß über den Titel freuen werden, ist eher nicht zu erwarten. Das weiß auch Hoeneß: „Jetzt sind wir neun Punkte vorn, kein Mensch freut sich, und jedes nicht so gute Spiel wird kritisiert.“ In der Tat hat der FC Bayern aktuell einiges an Kritik einzustecken. Nagelsmann muss sich sogar regelmäßig Morddrohungen gefallen lassen. (akl)