Zwayer krank: DFB muss Schiedsrichter für Bayern-Endspiel in Köln austauschen

Von: Melanie Gottschalk

Im Kampf um die Meisterschaft muss kurzfristig ein anderer Schiedsrichter in Köln ran. Der ist in dieser Saison zu einem echten Shootingstar geworden.

Köln - Am Samstag kommt es im Fernduell zum finalen Kampf um die Meisterschaft. Borussia Dortmund tritt zu Hause gegen Mainz 05 an, während der FC Bayern beim 1. FC Köln ran muss. Aktuell hat der BVB die Nase vorne, die Münchner sind also auf Schützenhilfe von Thomas Tuchels ehemaligem Verein angewiesen. Gäbe es in diesem Fall auch ein Geschenk für die Mainzer? „Wir haben das Geschenk schon vor vier Wochen abgeliefert. Da ist jemand massiv in der Bringschuld“, witzelte Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem letzten Saisonspiel.

Schiedsrichter-Wechsel: Sven Jablonski leitet Partie zwischen Bayern und Köln

Wenn die Partien um 15.30 Uhr beginnen, werden viele auch genau auf die Unparteiischen blicken, die diese beiden Spiele leiten. Denn jeder Pfiff und jede Entscheidung können am Ende den Unterschied machen.

In Dortmund wird Marco Fritz auf dem Platz stehen, für das Spiel zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Köln ist laut DFB Sven Jablonski eingeteilt. Der 33-Jährige gilt unter Experten seit Jahren als das größte Schiedsrichtertalent Deutschlands, hat in dieser Saison bereits 14 Partien geleitet. Diskussionen um seine Leistung gab es dabei nie.

Sven Jablonski wird die Partie zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Köln leiten. © Maik Hölter/imago

Felix Zwayer muss krankheitsbedingt passen – Jablonski übernimmt

Doch wie die Bild erfahren haben will, weiß Jablonski erst seit Donnerstagabend, dass er für die Partie zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Köln eingeteilt wurde. Der Grund: Ursprünglich sollte wohl Felix Zwayer als Unparteiischer auf dem Platz stehen, er musste jedoch krankheitsbedingt absagen.

Viele werden sicher bei Zwayer im Zusammenhang mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund direkt an das Spiel im Dezember 2021 denken. Damals fühlte sich der BVB benachteiligt, Jude Bellingham redete sich nach dem Spiel in Rage – und schoss mit einer Aussage über das Ziel hinaus: „Man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal Spiele verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du?“ Zwayer erhielt daraufhin Morddrohungen, wurde zeitweise unter Polizeischutz gestellt. Er nahm sich eine Auszeit, ist nun aber schon einige Zeit wieder dabei. Den finalen Showdown wird er aber verpassen. (msb)