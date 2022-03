FC Bayern München: Alle Titel und Erfolge

Supercup Finale 20/21: Der FC Bayern München jubelt bei der Siegerehrung © Markus Ulmer / IMAGO

Fast 300.000 Mitglieder halten dem FC Bayern München die Treue und unterstützen ihre Mannschaft durch die Beiträge und den Kauf von Tickets. Und die Spieler des Vereins danken es ihren Anhängern, indem sie regelmäßig die bedeutendsten Titel im Fußball gewinnen.

München – Der FC Bayern München gehört zu den finanzstärksten Fußballvereinen in Deutschland und in der Welt. Das Management kann sich daher sowohl eine exzellente Nachwuchsförderung als auch den Kauf der größten Talente auf dem Transfermarkt leisten. Das zeigt sich seit Jahren in den Ergebnissen: Der FC Bayern München ist ein Garant für Titel.

FC Bayern München – Titel in Deutschland

Unter den deutschen Fußballclubs ist der FC Bayern München der Rekordmeister, der sich die meisten Titel sicherte. Der bayerische Verein aus der Landeshauptstadt des Freistaats spielt seit der Saison 1965/1966, also bereits zwei Jahre nach der Gründung derselben, in der Bundesliga. Da der Verein seither mehr als 30 Meistertitel erringen konnte, darf er fünf Meistersterne auf dem Trikot platzieren. Der FC Bayern war der erste Verein, der den Titel erfolgreich verteidigte und damit zwei Jahre in Folge gewann. Das gelang seither nur noch dem Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund. In den folgenden Saisons errang der FC Bayern München den Titel Deutscher Fußballmeister:

1931/1932

1968/1969

1971/1972

1972/1973

1973/1974

1979/1980

1980/1981

1984/1985

1985/1986

1986/1987

1988/1989

1989/1990

1993/1994

1996/1997

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2002/2003

2004/2005

2005/2006

2007/2008

2009/2010

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

FC Bayern München – Titel im DFB-Pokal

Nicht nur in der Fußball-Bundesliga ist der FC Bayern München seit Jahren ein Garant für den Titel, auch im DFB-Pokal macht die Mannschaft der Bayern eine ausgezeichnete Figur. Bisher konnte der Kader sehr oft ins Finale des Wettbewerbs einziehen und sich ganze 20-mal den Titel sichern. Der Sieg gelang in diesen Jahren:

1957

1966

1967

1969

1971

1982

1984

1986

1998

2000

2003

2005

2006

2008

2010

2013

2014

2016

2019

2020

Der DFB-Pokal ist nach der deutschen Meisterschaft der zweitwichtigste Titel im deutschen Fußball. Anders als die eine ganze Saison füllende Fußballbundesliga wird der Pokal im K.o.-System ausgetragen. Teilnahmeberechtigt sind je 18 Vereine der ersten und zweiten Bundesliga sowie die vier besten Drittligisten und die 24 Verbandspokalsieger der unteren Ligen. Da eine schlechte Tagesform für das Ausscheiden ausreichend ist, haben hier auch schwächere Vereine Chance gegen den starken FC Bayern München.

FC Bayern München – Champions League und andere internationale Titel

Als stärkster deutscher Fußballverein muss sich der FC Bayern München nicht vor den Top-Vereinen aus dem Ausland verstecken. Allein sechsmal entschied der Klub bisher die Champions League für sich. In diesen Jahren gewann der Verein den Titel:

1974

1975

1976

2001

2013

2020

In der Königsklasse messen sich die Herrenmannschaften der erfolgreichsten europäischen Fußballclubs. Bis 1992 hieß der Wettbewerb Europapokal der Landesmeister. Unter den Profis gehört der Gewinn der Champions League zu den begehrtesten Titeln. Von den anderen Vereinen aus Deutschland konnten bisher nur der Hamburger SV und Borussia Dortmund punkten. Beide waren allerdings nur einmal siegreich.

Auf dem internationalen Parkett ist der FC Bayern München nicht nur in der Champions League erfolgreich. Der Verein konnte auch folgende internationale Titel erringen:

UEFA-Cup 1996

Europapokal der Pokalsieger 1967

Weltpokalsieger 1976 und 2001

FIFA Club-Weltmeisterschaft 2013 und 2020

UEFA Supercup 2013 und 2020

Insbesondere die letzten Jahre zeigen, dass der FC Bayern München jederzeit eine starke Mannschaft aufbringen und sowohl in der Bundesliga als auch international bestehen kann. Die Titel setzen ein klares Zeichen für die Qualität der Spieler des Vereins.