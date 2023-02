Neuer Torwarttrainer beim FC Bayern: Lotst er einen Bundesliga-Keeper nach München?

Von: Antonio José Riether

Torwarttrainer Michael Rechner arbeitete bereits mit einigen Bundesliga-Keepern zusammen. Einer von ihnen soll beim FC Bayern bereits Begehrlichkeiten wecken.

München – Mit Michael Rechner holte der FC Bayern den nächsten ehemaligen Wegbegleiter von Julian Nagelsmann. Der Nachfolger des entlassenen Toni Tapalovic wurde am Mittwoch mit sofortiger Wirkung verpflichtet, sogar eine Ablöse war für den 42-Jährigen fällig. Angesichts des sich nähernden Generationswechsels im Tor der Münchner könnte Rechner durchaus entscheidend sein, er arbeitete bereits mit einigen Bundesliga-Keepern zusammen. Auch mit einem, auf den der FC Bayern offenbar ein Auge geworfen hat.

FC Bayern: Mit Michael Rechner holt Nagelsmann seinen nächsten Vertrauten nach München

Nach seinem Amtsantritt als Cheftrainer in München holte sich Julian Nagelsmann mehrere seiner Wegbegleiter hinzu. So nahm er seine beiden Co-Trainer Xaver Zembrod und Dino Toppmöller aus Leipzig mit zu seinem neuen Klub, auch Sportpsychologe Maximilian Pelka kam mit dem ehemaligen RB-Coach mit zum Rekordmeister. Komplettiert wurde das vierköpfige Leipziger Staff-Team, das in die bayerische Landeshauptstadt umsiedelte, durch Nagelsmanns Freund und langjährigen Videoanalysten Benjamin Glück, der schon in Hoffenheim mit dem Cheftrainer zusammenarbeitete.

Nun verpflichtete der FC Bayern mit Michael Rechner einen weiteren ehemaligen Kollegen des Landsbergers, zwischen Februar 2016 und Sommer 2019 waren beide gemeinsam in Hoffenheim tätig. Zusammen erzielten sie zweimal in Folge das beste Saisonergebnis der TSG-Historie, so qualifizierten sie sich 2017/18 für die Europa League und in der nächsten Spielzeit sogar für die Champions League.

FC Bayern: Torwarttrainer Michael Rechner bildete auch BVB-Keeper Gregor Kobel aus

Seit 2008 arbeitete Rechner bei der TSG, zunächst in der Akademie und als Torwarttrainer der U19 und der U23, ab Januar 2015 kümmerte er sich um die Torhüter der ersten Mannschaft. Dabei trainierte er so manchen heutigen Bundesliga-Stammkeeper, wie den heutigen Wolfsburger Koen Casteels, die aktuelle Kölner Nummer eins Marvin Schwäbe – und auch BVB-Schlussmann Gregor Kobel.

In den vergangenen Wochen wurde über ein Interesse des FC Bayern an Kobel, allerdings dementierte Bayern-Boss Oliver Kahn bereits die Gerüchte um einen möglichen Wechsel des Zürichers in naher Zukunft. Der vierfache Schweizer Nationaltorhüter selbst äußerte sich zuletzt ebenfalls zu den Berichten über einen Wechsel nach München und schob dem Thema einen Riegel vor. Doch noch ist Kobel 25 Jahre alt und hat einige gute Jahre vor sich.

FC Bayern: Generationswechsel im Tor steht bevor – Berichte über Interesse an Kobel

Das Problem des FC Bayern ist das Alter seiner Torhüter, der derzeit verletzte Manuel Neuer ist bereits 36 Jahre alt, sein Ersatz Yann Sommer sowie Reservekeeper Sven Ulreich sind beide schon 34. Ein Generationswechsel auf der Torwartposition müsste also in den kommenden Jahren eingeleitet werden, am besten durch eine Verpflichtung eines fähigen und erfahrenen Tormanns mit Entwicklungspotenzial.

Kobel würde unter diese Kategorie fallen, er spielte bereits bei vier Bundesligisten, in Augsburg und Stuttgart war er schon unangefochtene Nummer eins. Trotz seines Alters strahlt er Sicherheit und Routine aus, Borussia Dortmund zahlte 2021 nicht umsonst 15 Millionen Euro an den VfB Stuttgart. Sollten die Bayern in den kommenden tatsächlich konkretes Interesse an Kobel haben, hätten sie neuerdings sogar zwei Asse im Ärmel.

FC Bayern: Julian Nagelsmann und Michael Rechner ermöglichten Profi-Debüts von Gregor Kobel

Das Verhältnis zu Julian Nagelsmann wäre das erste. Der 35-Jährige war bereits in der U19 der TSG Hoffenheim Kobels Cheftrainer, 15 Partien bestritt der Keeper in der A-Jugend unter seiner Leitung. Sein allererstes Bundesliga-Spiel verdankt Kobel jedoch nicht nur Nagelsmann, sondern auch Michael Rechner. Im September 2018 stand er bei 1:3-Auswärtssieg in Hannover erstmals im deutschen Oberhaus zwischen den Pfosten. Bereits ein Jahr zuvor war es ebenfalls Rechner, unter dem Kobel mit 19 Jahren sein erstes DFB-Pokal-Spiel machte.

Noch bedeutender aber war wohl das Debüt im internationalen Fußball. So stellten Nagelsmann und der Tapalovic-Nachfolger Rechner den gerade einmal 20-jährigen Kobel im Dezember 2017 in der Europa League auf. Sollte Kobel in den kommenden Transferperioden tatsächlich mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht werden, könnte er an seine Förderer aus seinen ersten Profijahren zurückdenken. Und sich unter Umständen sogar für einen Wechsel entscheiden. (ajr)