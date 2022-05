FC Bayern München: Mittelfeldspieler Tolisso verlässt den Rekordmeister

Corentin Tolisso verlässt den FC Bayern München. © IMAGO/Laci Perenyi

Nach fünf gemeinsamen Jahren verlässt Corentin Tolisso den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München.

München - Mittelfeldspieler Corentin Tolisso verlässt nach fünf Jahren den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München. «Er hat sich auch in schwierigen Phasen nie aus der Bahn werfen lassen und immer alles für den FC Bayern gegeben. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg viel Erfolg», sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Montag in einer Vereinsmitteilung.

Der Vertrag des französischen Weltmeisters läuft Ende Juli aus. Der 27-Jährige kann die Münchner somit ablösefrei verlassen. Zuletzt war über einen Wechsel zum FC Sevilla spekuliert worden. «Eine neue Seite wird aufgeschlagen...Ein großes DANKESCHÖN für diese 5 schönen Jahre, die mir sportlich und menschlich so viel gebracht haben», schrieb der in Tarare geborene Tolisso auf Instagram.

Tolisso war zur Saison 2017/18 von Olympique Lyon an die Säbener Straße gekommen. In 118 Pflichtspielen für die Bayern erzielte der Rechtsfuß 21 Tore. Er gewann mit dem FCB fünfmal die deutsche Meisterschaft, zweimal den DFB-Pokal und einmal die Champions League. (dpa)