FC Bayern: „Neuer Modric“ kommt im Sommer - mit 16 Jahren bereits Kapitän in der 1. Liga

Von: Korbinian Kothny

Lovro Zvonarek wechselt im Sommer zum FC Bayern. © Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL via www.imago-images.de

Der FC Bayern verpflichtete im Sommer 2021 Lovro Zvonarek. Im Sommer soll er endgültig nach München wechseln. Derzeit bricht er noch sämtliche Rekorde in Kroatien.

München - Den Transfer von Lovro Zvonarek meldete der FC Bayern bereits im September 2021 als perfekt. Das kroatische Ausnahmetalent wird aber erst zum 1. Juli 2022 an die Säbener Straße wechseln.

Davor - so der Plan - sollte der 16-Jährige noch „wichtige Erfahrungen auf einem hohen Niveau im Männerfußball sammeln“, erklärte Jochen Seitz, sportlicher Leiter am Campus, im Rahmen der Verpflichtung. Und der Plan des Rekordmeisters scheint voll und ganz aufzugehen.

Lovro Zvonarek: Kapitän mit 16 Jahren - Entdecker tauft ihn zum „neuen Luka Modric“

Bereits vor seiner Verpflichtung avanciere Zvonarek zum jüngsten Torschützen aller Zeiten in der ersten kroatischen Liga - mit gerade einmal 16 Jahren und 14 Tagen. Und auch in der laufenden Saison läuft es wie am Schnürchen für den „neuen Luka Modrić“, wie ihn sein Entdecker Tomislav Stipic gegenüber der „Bild“ bezeichnete.

Am Wochenende führte Zvonarek seinen Verein Slaven Belupo mit immer noch 16 Jahren das erste Mal als Kapitän aufs Feld. Damit dürfte er einer der jüngsten Kapitäne überhaupt im europäischen Profifußball jemals sein. Prompt rang der Mittelfeldspieler mit seinem Team dem Spitzenteam Hajduk Split ein 0:0 ab.

FC Bayern: Zvonarek kommt für eine Ablöseseumme von 1,8 Millionen Euro

Belupo steht derzeit im gesicherten Mittelfeld - auch ein Verdienst von Zvonarek. Der Youngster kommt in der laufenden Saison auf 18 Liga-Einsätze, in denen ihm zwei Tore und zwei Assists gelangen. Die Entscheidung des FC Bayern, das Top-Talent erst im Sommer 2022 zu verpflichten, erweist sich als goldrichtig.

Im Sommer soll Zvonarek dann seine Ablösesumme von 1,8 Millionen Euro in der bayrischen Landeshauptstadt rechtfertigen. Der Teenager erfüllte sich mit dem Wechsel schon einen Traum, weiß aber, worauf es in Zukunft ankommt. „Der Transfer spornt mich zusätzlich an, jeden Tag hart an mir zu arbeiten“, sagte Zvonarek im Zuge seiner Verpflichtung. (kk)