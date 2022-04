Neue Verträge? Drei Bayern-Stars vor Verlängerung

Von: Marius Epp

Teilen

Es kündigen sich endlich wieder gute Nachrichten beim FC Bayern an: Gleich drei Spieler stehen offenbar dicht vor einer Vertragsverlängerung.

München - Nach dem Champions-League-Aus möchte der FC Bayern* raus aus dem Strudel der Negativ-Schlagzeilen. Wie klappt das am besten? Zum einen mit Siegen wie gegen Arminia Bielefeld, zum anderen mit der langfristigen Bindung von wichtigen Spielern.

Vorstandsboss Oliver Kahn sprach im Sport1-Doppelpass Klartext und ließ durchblicken, dass eine Einigung mit Thomas Müller und Manuel Neuer nicht mehr fern ist*. Offenbar gesellt sich jetzt noch ein dritter verdienter Spieler hinzu: Ersatztorwart Sven Ulreich. Wie Sky berichtet, steht der 33-Jährige kurz vor einer Vertragsverlängerung um ein Jahr.

FC Bayern verlängert wohl mit Müller, Neuer und Ulreich

Demnach bestehe mit Ulreich eine mündliche Vereinbarung über einen neuen Vertrag bis 2023. Der ehemalige Stuttgarter würde damit in sein sechstes Jahr mit dem FC Bayern gehen. Verlängern die Münchner mit Neuer und Ulreich, wäre auf der Torwartposition alles geregelt und Sportvorstand Hasan Salihamidzic hätte eine Sorge weniger.

Bleiben dem FC Bayern wohl erhalten: Manuel Neuer, Thomas Müller und Sven Ulreich (v.l.) © Ulrich Wagner/imago

Mit der Entscheidung für Ulreich und Neuer liegt aber nahe, dass Alexander Nübel aller Voraussicht nach auch in der nächsten Saison nicht nach München zurückkehren wird. Möglich, dass der Ex-Schalker nie wieder für den Rekordmeister spielt*. Bis zum Saisonende ist er noch an die AS Monaco ausgeliehen.

FC Bayern: Lewandowski-Zukunft weiter unklar

Eine Sorge bleibt wohl noch eine Weile: Die Zukunft von Robert Lewandowski ist weiter ungeklärt. Es brauche Zeit, ihn von einem Verbleib zu überzeugen, erklärte Kahn. Es bleibt viel Raum für Spekulationen, mögliche Nachfolger werden bereits heiß diskutiert. Einem Haaland-Wechsel erteilte er erneut eine klare Absage.

Mit den Verlängerungen von Manuel Neuer, Thomas Müller und Sven Ulreich* wäre ein erster Schritt zur Sicherung einer erfolgreichen Zukunft getan. Dass dafür aber auch neues Spielermaterial notwendig ist, ließ Trainer Julian Nagelsmann mehr als einmal anklingen. (epp) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA