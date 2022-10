Müller bewirbt sich als Lewandowski-Nachfolger – eine Dauerlösung?

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Nach dem 2:0 konnte Thomas Müller wegen Rückenproblemen nicht weiterspielen © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bert Harzer

In Pilsen spielte Thomas Müller als zentraler Stürmer groß auf, obwohl er verletzt raus musste. Könnte die Position in der Spitze eine Dauerlösung für den Ur-Bayern sein?

München - Der FC Bayern und das Fehlen eines Neuners – ein leidiges Thema. Fakt ist: Nach dem Abgang von Robert Lewandowski (34) zum FC Barcelona fehlt dem deutschen Rekordmeister ein Knipser. Am Mittwochabend in der Champions League in Pilsen übernahm Thomas Müller (33) die Rolle des Mittelstürmers – und gab eine Bewerbung für die Position ab. „Ich habe jetzt zwei-, dreimal vorne drin gespielt. Ich habe gegen Leverkusen ein Tor gemacht, gewonnen. Heute ein Tor gemacht, gewonnen. Ich kann nicht klagen. Schauen wir mal!“, sagte Müller, der das 2:0 gegen die Tschechen erzielte.

Müller muss verletzt raus, aber gibt Entwarnung

Direkt nach seinem Assist zum dritten Tor des Abends musste er ausgewechselt werden. Noch in Tschechien gab Müller Entwarnung. „Es ist aus meiner Sicht nichts Schlimmes. Es sieht nach einer Nerven-Geschichte aus. Der alte Rücken“, scherzte der Weltmeister von 2014, der an einen Einsatz am Sonntag (19.30 Uhr, DAZN) gegen Freiburg glaubt. „Ich hoffe natürlich. Ich werde die Zeit nutzen und schauen, was Sache ist. Ich gehe von nix Schlimmen aus.“



Und dann könnte Müller wieder den Lewandowski geben. Die Diskussion um den fehlenden Mittelstürmer sei „vorprogrammiert“ gewesen. „Wir haben den nach Gerd Müller erfolgreichsten Stürmer der Bundesliga-Geschichte abgegeben. Im Vorfeld dieses Transfersommers, sagen wir, rund um Weihnachten 2021, lagen wahrscheinlich verschiedene Zukunftsszenarien auf dem Tisch. Es hätten sich ja auch alle vorstellen können, dass Lewy noch verlängert“, sagte Müller der Süddeutschen Zeitung. „Einen Ersatz zu finden, war mit Sicherheit auch eine Marktfrage. Daher war es auch eine Chance, die der Verein ergriffen hat: dass er bei der Marktlage Lewy verkauft – und dafür einen überragenden Spieler von der Qualität eines Sadio Mané zum FCB holt. Und Julian Nagelsmann hat als Trainer in Leipzig ja auch über Jahre ein Spielsystem gepflegt mit vielen variablen Spielern vorne.“

Dauerlösung Müller auf der Neun? „Noch ist es zu früh, um bewerten zu können“

Am Anfang der Saison wurde der neue Angriffsfußball der Bayern noch gefeiert. Nach einigen Liga-Spielen ohne Sieg gab es Kritik. Und der Schrei nach einem Mittelstürmer wurde wieder lauter. „Es wird in dieser Saison wahrscheinlich kein einzelner Spieler 40, 50 Tore wettbewerbsübergreifend machen“, weiß Müller. Die Vorzüge des angesprochenen Systems habe man aber schon demonstrieren können.



Ob das Experiment mit der falschen Neun auf Dauer gutgehe, weiß Müller nicht. „Noch ist es zu früh, um bewerten zu können“, so der Angreifer. „Es bleibt also spannend, aber ich bin zuversichtlich.“ In Pilsen klappte es mit Müller vorne drin ganz gut. Philipp Kessler, Manuel Bonke

Robert Lewandowski bewahrt den FC Barcelona mit einem Last-Minute-Treffer vor dem Champions-League-Aus. Trainer Xavi hadert - und blickt nach München. Die spanische Presse analysiert schonungslos.