Vorsicht, FC Bayern: Ramos ist Reals gefährlichste Waffe

Update vom 17. März 2017: Das wird ein Hammer-Spiel! La Bestia Negra gegen Real. Wir haben die wichtigsten Fakten zum Viertelfinale 2017 in der Champions League zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid zusammengefasst.

Amtierender Champion in der Königsklasse, Klubweltmeister und Spitzenreiter der Primera Division. Sieht ganz danach aus, als ob es bei Real auch in diesem Jahr geschmeidig laufen würde - doch der Eindruck täuscht. Nicht nur, dass Gareth Bale lange verletzt ausgefallen ist und Reals Superstar Cristiano Ronaldo bereits die ein oder andere Schwächephase in der laufenden Saison durchgemacht hat, gerade in der Liga hat das weiße Ballett eine Vielzahl an Spielen erst in den Schlussminuten für sich entschieden.

Real müht sich durch die Liga. Bestes Beispiel: Das 2:1 gegen Betis am vergangenen Sonntag. Zehn Minuten vor Schluss stand es noch 1:1, doch dann tauchte einmal mehr Sergio Ramos auf und köpfte Real zum Sieg. Ohne die Tore des gebürtigen Sevillaners wären die Blancos aktuell nur Dritter. Eine Woche zuvor hatte er für sein Team in Neapel zum 1:1 und 2:1 getroffen, genauso wie 2014, als sein Kopfball Madrid in die Verlängerung des CL-Finales gegen Atlético beförderte, wo die Blancos noch 4:1 siegten. Und auch dem FCB ist Reals Killer Ramos ein Begriff: Bei der bitteren 0:4-Klatsche 2014 in der Allianz Arena machte der 30-Jährige die ersten zwei Tore - ebenfalls per Kopf. Also Augen auf, Bayern…

