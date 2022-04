Nagelsmann verspricht Einsätze: Ein Bayern-Reservist auf Abschiedstour?

Von: José Carlos Menzel López

Julian Nagelsmann wird den FC Bayern München zum Saisonende etwas anders aufstellen als gewohnt. Ein Spieler gibt möglicherweise seine Abschiedstour.

München – Das Minimalziel Meisterschaft hat der FC Bayern nach dem 3:1-Sieg über Borussia Dortmund am vergangenen Samstag erreicht. Und jetzt? Wo es sowohl in Champions League als auch Pokal in die heiße Phase geht, steht für die Münchner eine drei Spiele anhaltende Rotation an.

So hatte es Cheftrainer Julian Nagelsmann selbst nach dem Triumph über den BVB angekündigt. „Ich sehe eine Chance darin, die letzten drei Spieltage ein bisschen was zu tun für das Minutenkonto derer, die wenig haben“, so der 34-Jährige.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann wird seine Mannschaft zum Saisonende umbauen. © Sven Simon / Imago

Die tz stellt die Bayern für den Saison-Schlussakt vor

Josip Stanisic: Für ein Talent ist der Kroate mit 22 Jahren bereits zu alt. Ist sowohl als Rechts- als auch Linksverteidiger einsetzbar, nach einigen Einsätzen zu Beginn der Saison warf ihn allerdings ein Muskelbündelriss aus der Bahn. Der Klub sieht ihn eher links hinten, wo die Konkurrenz mit Alphonso Davies und Lucas Hernández nicht gerade klein ist. Leihe oder Verkauf sind nicht ausgeschlossen.

Malik Tillman: Kam diese Saison auf sieben Einsätze und will in den verbleibenden Partien zeigen, dass er in Zukunft eine Option für die Münchner Sturmspitze sein kann. Dass er einen intakten Riecher besitzt, stellt der 19-Jährige mit drei Treffern in vier Partien für die deutsche U 21 unter Beweis.

FC Bayern München: Chance für Paul Wanner im Bundesliga-Endspurt?

Paul Wanner: Gilt als nächstes Supertalent. Gerade einmal 16 Jahre alt ist das im offensiven Mittelfeld beheimatete Juwel, das die Münchner bereits bis 2027 an sich gebunden haben. Mit den Profis kam Paul Wanner bislang auf lediglich vier Kurzeinsätze. In den drei verbleibenden Spielen kann er nun zeigen, dass er in Zukunft das Herz des Münchner Offensivspiels sein kann.

Gabriel Vidovic: Der Kroate hat ebenfalls bis 2025 verlängert. Sechs Jahre lang wurde der 18-jährige Stürmer am Campus ausgebildet, mit den Profis kommt er bislang lediglich auf eine einzige Einsatzminute. In Mainz, gegen Stuttgart und in Wolfsburg dürften noch weitere dazukommen.

FC Bayern München: Marc Roca wohl auf Abschiedstour

Marc Roca: Kam 2020 für neun Millionen Euro als Hoffnungsträger von Espanyol Barcelona, ein Status, den er aufgrund wenig Einsatzzeit nie bestätigen konnte. Trotz seines bis 2025 laufenden Vertrags deutet alles darauf hin, dass die letzten drei Partien der Saison zur Abschiedstour des Spaniers werden. Für den 25-Jährigen geht es wohl zurück in die Heimat.

Eric Maxim Choupo-Moting: Kam dieses Jahr als Backup von Robert Lewandowski immerhin auf neun Treffer. Gut möglich, dass er diese Quote in den übrigen drei Partien ausbaut.

Omar Richards: Der 24-Jährige kam im Sommer aus Reading, seine 566 Einsatzminuten belegen jedoch, dass er die Erwartungen bislang nicht erfüllen konnte. Der Linksverteidiger kann jetzt noch einmal Werbung für sich machen, auf der Verkaufsliste des Klubs steht er schließlich ebenfalls.

Tanguy Nianzou: Der 19-jährige Franzose stand in der aktuellen Spielzeit für die Münchner immerhin 20-mal auf dem Platz und will in den restlichen Partien endgültig zeigen, dass er kommende Saison zu einem festen Bestandteil der FCB-Abwehr werden kann.