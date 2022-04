Stress zwischen Nagelsmann und Lewandowski? „Habe ihn auf die Gerüchte angesprochen“

Von: Florian Schimak

Teilen

Hasan Salihamidzic und Julian Nagelsmann beim Spiel. © IMAGO / Sven Simon

Spiel eins nach dem Champions-League-Aus des FC Bayern. Am 30. Spieltag geht‘s zu Arminia Bielefeld. Was sagen die Beteiligten zur Partie?

Bielefeld/München - Die erste Saison von Julian Nagelsmann beim FC Bayern wird nicht als die erfolgreichste in die Geschichte des Vereins eingehen. Dem frühen Aus im DFB-Pokal folgte das vorzeitige Ausscheiden in der Champions League gegen Underdog FC Villarreal am vergangenen Dienstag.

Nun Spiel eins nach dem Königsklassen-K.o. - dafür geht‘s für den Rekordmeister in der Bundesliga auf die Alm zu Arminia Bielefeld. Rehabilitieren sich die Bayern für die bittere CL-Nacht? Und was sagen die Beteiligten um Hasan Salihamidzic zu den Vertragssituationen von Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Thomas Müller und Serge Gnabry? Der FCB-Boss hatte sich am Sonntagmorgen im TV schon dazu geäußert.

Wir fassen für Sie die Stimmen zur Partie des FC Bayern bei Arminia Bielefeld auf DAZN zusammen.

Hasan Salihamidzic (FCB-Sportvorstand) vor dem Spiel über ...

... das bittere CL-Aus und die Folgen: „Die Woche war keine schöne Woche. Wir hatten uns natürlich etwas anderes ausgerechnet, aber wir gehen selbstkritisch damit um und wollen heute eine Trotzreaktion zeigen.“

... die Gründe für das Ausscheiden und mögliche Verstärkungen: „Es lag grundsätzlich nicht an der Qualität des Kaders. Wir haben auf jeder Position Top-Spieler. Wir führen aber viele Gespräche und wir wollen die Qualität noch einmal erhöhen.

... die Transferplanungen nach dem CL-Aus: „Wir hatten vor dem Aus schon unsere Gedanken, natürlich müssen wir jetzt erst einmal schauen. Wir werden keine ganz großen Risiken eingehen, das ist nicht FCB-like. Wir werden schauen, dass wir unseren Kader ergänzen.“

... die Priorität, Transfers oder Vertragsverlängerungen: „Beides! Wir werden Gespräche führen, wir sind in guten Gesprächen mit einigen Spielern. Wir wollen erst einmal Deutscher Meister werden. Heute einen Dreier und dann vielleicht gegen den BVB alles klarmachen. Wir sind mit Robert und seinem Berater im Austausch, das werden wir in alles Ruhe besprechen.“

Video: Oliver Kahn über Vertrags-Verlängerung von Lewandowski

Julian Nagelsmann (Trainer, FC Bayern) vor dem Spiel über ...

... eine Wiedergutmachung nach dem CL-Aus: „Zu Ostern kann man sagen: Auferstehung wäre ganz gut! Wir lagen nach Dienstag natürlich am Boden, aber jetzt haben wir in der Bundesliga wieder die Chance.“

... seine Gedanken nach Dienstag: „Man schaut immer zurück und überlegt, was wäre wenn. Aber man muss auch nach vorne schauen, sonst performst du nicht.“

... die Partie auf der Alm: „Bielefeld macht es etwas anders als Villarreal. Aber ich erwarte sie schon tief. Es wird schon ähnlich sein. In der Trainingseinheit ging es darum, wieder bessere Stimmung zu schaffen. Es ist wichtig heute, ein gutes Spiel zu machen. Die Jungs sollen das machen, was sie über weite Stücke in der Hinrunde gemacht haben.“

... sein Verhältnis zu Lewandowski: „Sehr, sehr gut. Ich habe ihn auch sofort auf die Gerüchte zuletzt angesprochen. Aber er hat alles verneint. Er hat mir erzählt, was er damals im Interview mit dem polnischen TV gesagt. Wir haben einen sehr direkten Austausch.“

Frank Kramer (Trainer, Arminia Bielefeld) vor dem Spiel über ...

... den Matchplan: „Wir müssen es als Chance sehen. Aber wir werden auch leiden müssen. Wir müssen immer kreativ sein, Julian ist das aber auch. Heute ist die Basis, dass wir kompakt verteidigen. Alles, was uns die Bayern anbieten, da müssen wir den entsprechenden Mut an den Tag legen.“ (smk)