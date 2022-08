Nagelsmann bastelt am FC Bayern: Drei Säulen für die nächsten Titel

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Zum Bundesliga-Auftakt am Freitag will sich der FC Bayern den ersten Sieg sichern. Um die elfte Meisterschaft in Folge nachhause zu bringen, hat Nagelsmann einiges geändert.

München - Der FC Bayern startet am späten Donnerstag-Nachmittag (4. August) von Oberpfaffenhofen aus die nächste Titel-Mission. Mit zwei Propeller-Maschinen geht‘s nach Frankfurt, wo die Eintracht am Freitag (5. August) zum Bundesliga-Auftakt (20.30 Uhr) bittet. Das erklärte Ziel: Mit einem Sieg den ersten kleinen Grundstein für die elfte Meisterschaft in Folge legen. Damit der Titel-Start auch glattläuft, hat Trainer Julian Nagelsmann (34) in den vergangenen Wochen intensiv an seiner Mannschaft getüftelt. Die tz weiß, wie!

Tempo

Vor allem zu Beginn der Vorbereitung packte Nagelsmann seine Mannschaft in Sachen Kondition und Ausdauer hart an. In enger Absprache mit Fitnesschef Prof. Dr. Holger Broich (47) lag der Fokus auf Intensität und Umfang. Es wurde sehr viel und sehr hart trainiert. Beispiele gefällig? Schon während der USA-Reise ließen die holländischen Neuzugänge Matthijs de Ligt (22), Ryan Gravenberch (20) und Noussair Mazraoui (24) durchblicken, dass die Einheiten deutlich anstrengender seien, als es bei ihren bisherigen Vereinen der Fall war.

„In kurzer Zeit muss man dasselbe Fitness-Niveau erreichen, das ich mir normalerweise in fünf Wochen bei meinem Ex-Verein (Ajax Amsterdam, Anm. d. Red.) erarbeitet habe“, erklärte Mazraoui im tz-Interview. Doch Nagelsmann zeigte keine Gnade, ließ seine Spieler am ersten Trainingstag nach der US-Tour zum Abschluss der Einheit Sprints über den halben Platz machen. Am gestrigen Mittwoch wärmte sich die Mannschaft mit einem Staffel-Sprint-Wettbewerb auf. Nagelsmann und sein Trainerteam wissen, dass ein guter Fitnesszustand ein entscheidender Erfolgsfaktor für die bevorstehende Mammut-Saison ist.

Taktik

Erst schwitzen, dann studieren. In den letzten Tagen vor dem Supercup gegen Leipzig hat Nagelsmann seine Trainingsinhalte angepasst - und mehr Wert auf taktische Einheiten gelegt. Unter anderem gab es Video-Sitzungen in allen Mannschaftsteilen und es wurde viel mit der XXL-Videoleinwand gearbeitet - auch am Mittwoch (3. August) war das der Fall. Der Fokus lag vor allem auf der Defensivarbeit: Der Bayern-Trainer möchte in seinem zweiten Jahr beim deutschen Rekordmeister weniger Gegentore als vergangene Saison kassieren.

Tenor: Die Mannschaft müsse sich in jeder Hinsicht verbessern, was das Verteidigen angeht. Dieses Ziel hatte Nagelsmann bereits in seinem Premieren-Jahr in München ausgerufen. In Leipzig klappte das am vergangenen Samstag im Supercup noch nicht wirklich.

Tore

Der Abgang von Ausnahmestürmer Robert Lewandowski (33), der für eine Aussprache nach München zurückgekehrt ist, zum FC Barcelona wiegt nach wie vor schwer - auch wenn die Saison noch nicht wirklich begonnen hat. Nun gilt es für das Trainerteam, die neue Sturmreihe so aufzustellen, dass die 30 bis 40 Liga-Tore von Lewy auf mehrere Schultern verteilt werden.

Das klappte in Leipzig mit den Torschützen Sadio Mané (30), Jamal Musiala (19), Serge Gnabry (27), Marcel Sabitzer (28) und Leroy Sané (26) gut. Aktuell bevorzugt Nagelsmann ein 4-2-2-2-System mit Mané und Gnabry als Doppelspitze. Doch Musiala hat sich in Leipzig ebenfalls als Sturmpartner neben dem Senegalesen empfohlen. Vorm Bundesliga-Start hat Nagelsmann die Qual der Wahl. (bok/pk)