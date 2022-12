Hat der nicht WM geschaut? Nagelsmann verfolgt besonderen Plan mit Müller

Von: Christoph Klaucke

Julian Nagelsmann verfolgt beim FC Bayern mit Thomas Müller offenbar einen besonderen Plan. Dabei ging das Experiment mit dem Ur-Bayer bei der WM gehörig schief.

München – Während der FC Bayern nach der schmerzhaften Neuer-Verletzung fieberhaft nach einem neuen Torhüter fahndet, ist die Mittelstürmer-Debatte an der Säbener Straße ein wenig in den Hintergrund gerückt. Das hat natürlich auch mit den starken Leistungen von Eric Maxim Choupo-Moting zu tun. In der Rückrunde verfolgt Trainer Julian Nagelsmann offenbar einen etwas anderen Plan, in dem Thomas Müller die Hauptrolle spielt.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 (Alter 33 Jahre), Weilheim in Oberbayern Verein: FC Bayern Position: Hängende Spitze Vertrag: bis 30.06.2024

FC Bayern: Nagelsmann plant mit Thomas Müller als Mittelstürmer – Duell mit Choupo-Moting

Der FC Bayern plant mit Thomas Müller in der Rückrunde als zentralem Angreifer, wie die Abendzeitung erfahren haben will. Demnach soll sich der Ur-Bayer ein Duell mit Eric Maxim Choupo-Moting um die Mittelstürmer-Position liefern. Allerdings könnten auch beide zusammen stürmen.

Müller hatte vor der WM 2022 mit Deutschland acht Spiele in Folge beim FC Bayern wegen gesundheitlicher Probleme und Verletzungen verpasst. In Abwesenheit des 33-Jährigen nutzte der gleichaltrige Choupo-Moting die Gunst der Stunde und traf am laufenden Band. Die Zukunft des Kameruners in München ist aufgrund seines auslaufenden Vertrags jedoch ungewiss.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat einen besonderen Plan mit Thomas Müller. © Sven Hoppe/dpa

Müller als zentraler Angreifer bei WM krachend gescheitert

Bei der WM, die mit dem enttäuschenden Vorrunden-Aus der deutschen Mannschaft endete, kam Müller bereits als Mittelstürmer zum Einsatz. Ohne Erfolg: Der Weltmeister von 2014 blieb wie schon bei der WM 2018 ohne Treffer und konnte in der ungewohnten Rolle nicht überzeugen. Das sah auch Ex-Bayern-Trainer Otmar Hitzfeld so: „Ganz vorne ist nicht seine Position. Am stärksten ist Thomas, wenn er einen Mann vor sich hat.“

Diese Position gehört beim FC Bayern nach seiner fulminanten Hinrunde und ordentlichem WM-Auftritt aber nun endgültig Jamal Musiala – für Müller ist auf der Zehn kein Platz mehr. Die Idee mit Müller in der Spitze ist auch bei den Bayern nicht neu. Nagelsmann musste das Experiment in der Hinrunde wegen Müllers Ausfall aber vorzeitig abbrechen. Im neuen Jahr will der FCB-Coach offenbar einen neuen Versuch wagen.

FC Bayern will im Sommer neuen Stürmer holen – wird‘s für Müller eng?

Bei der WM sorgte Joker Niclas Füllkrug als echter Mittelstürmer für Belebung und erzielte zwei Tore. Einen besseren Beweis, dass Müller zuvor auf verlorenen Posten stand, gibt es eigentlich nicht. Ob Nagelsmann die WM auch geschaut hat? Müller, der vor dem Finale seinen französischen Teamkollegen die Daumen gedrückt hat, muss derweil über seine Zukunft in der Nationalmannschaft entscheiden.

Doch auch Müllers Zukunft beim FC Bayern steht auf der Kippe. Angesichts des Ausfalls von Kapitän Manuel Neuer werden seine Führungsqualitäten aktuell zwar dringend wie nie benötigt. Doch schon im Sommer könnte es mit Einsatzzeiten eng werden, dann nämlich, wenn ein echter Hochkaräter als Mittelstürmer kommt. Füllkrug könnte vor einem Transfer stehen – womöglich zum FC Bayern. Auch England-Kapitän Harry Kane ist ein Kandidat. (ck)