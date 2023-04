Nagelsmann-Trennung die richtige Entscheidung? Umfrage zeigt eindeutiges Ergebnis

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern hat sich von Julian Nagelsmann getrennt. Die Fans stimmen über die Entscheidung ab und kommen zu einem eindeutigen Ergebnis.

München – Echter Bayer, FCB-Fan seit frühester Kindheit, süchtig nach Erfolg: Julian Nagelsmann, jüngster Bundesliga-Cheftrainer, und der FC Bayern schienen wie füreinander geschaffen. An der Säbener Straße sollte eine Ära eingleitet werden, als der Landsberger im Sommer 2021 für eine Rekordsumme nach München kam.

Doch es sollte nicht sein: Nach rund 20 Monaten war schon wieder Schluss und Nagelsmann entlassen. Die richtige Entscheidung? Die Bayern-Fans haben bei IPPEN.MEDIA abgestimmt – und kommen zu einem eindeutigen Ergebnis.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 in Landsberg am Lech Lizenz: UEFA-Pro-Lizenz Profi-Stationen: TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern Größter Erfolg: Deutscher Meister 2021/22

Bayern-Boss hält Nagelsmann-Entlassung für eine „unpopuläre Entscheidung“

Sportvorstand Hasan Salihamidzic sprach bei der Verkündung der Nagelsmann-Entlassung von einer „unpopulären Entscheidung“, doch die Konstellation habe nicht mehr gepasst. Die Entscheidung der Freistellung sei den Bossen nicht leicht gefallen, der Trend mit nur fünf Bundesliga-Siegen in der Rückrunde ging in die falsche Richtung.

Dennoch hat der FC Bayern die Chance auf alle drei Titel in dieser Saison. In Champions League und DFB-Pokal steht das Team im Viertelfinale. Vor dem Liga-Spitzenspiel gegen Dortmund beträgt der Rückstand nur einen Punkt. Angesichts dieser Ausgangslage kam der Wechsel von Nagelsmann zu Tuchel für viele überraschend, weshalb die Fans wegen der Nagelsmann-Entlassung beim FC Bayern wüten.

Hat der FC Bayern mit der Nagelsmann-Entlassung die richtige Entscheidung getroffen? Unsere Leser haben abgestimmt. © Ulrich Wagner/Imago

Nagelsmann-Trennung die richtige Entscheidung? Umfrage zeigt eindeutiges Ergebnis

Wie sich nun zeigt, bilden diese Reaktionen offenbar ein Abbild der gesamten Fan-Gemeinde des FC Bayern. In einer Umfrage wollte IPPEN.MEDIA von Leserinnen und Lesern wissen: „Der FC Bayern trennt sich von Julian Nagelsmann. Die richtige Entscheidung?“ Das Ergebnis fällt recht eindeutig aus.

Fast die Hälfte der Teilnehmenden beantwortet die Frage mit „Nein“, was 27.567 Stimmen entspricht (Stand: 27. März, 22.23 Uhr). Sie hätten Nagelsmann offenbar zugetraut, die Saison zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Der junge Trainer war aufgrund seiner ehrlichen und direkten Art nicht bei jedem beliebt, seine Fähigkeiten als Fußballfachmann sind jedoch unbestritten.

Fast die Hälfte aller Fans hält Nagelsmann-Entlassung beim FC Bayern für falsch

Zudem dürfte dem 35-Jährigen seine Identifikation mit dem FC Bayern Sympathiepunkte eingebracht haben. Sportvorstand Salihamidzic musste sich hingegen viel Kritik gefallen lassen, die Fans reagierten kritisch auf den Brazzo-Auftritt im Doppelpass.

Knapp 30 Prozent der Umfrage-Teilnehmer klickten auf „Ja“ und halten die Entscheidung, Nagelsmann zu entlassen, dementsprechend für richtig. Offenbar stimmt ein großer Teil der Fans den Bayern-Bossen zu, die die Saisonziele als gefährdet ansahen. Dennoch sind es deutlicher weniger als bei „Nein“. Rund zwölf Prozent der Leser reagierten mit „mir egal“, rund neun Prozent mit einem unentschlossenen „Ich weiß es nicht“.

Tuchel beliebter als Nagelsmann? Neuer Bayern-Trainer muss Bayern-Fans überzeugen

Inwieweit dieses Umfrage-Ergebnis zur Nagelsmann-Entlassung die Meinung der Fans zur Wahl von Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel als neuen Trainer widerspiegelt, steht auf einem anderen Blatt. Der Nachfolger beteuerte jedenfalls eindringlich, dass er keinesfalls auf die Nagelsmann-Freistellung gedrängt hätte.

Die Bayern-Fans stehen in Zukunft vor der nächsten Entscheidung, ob sie den neuen Mann genauso wie Nagelsmann in ihr Herz schließen. Der Krumbacher kennt sich bereits gut aus in der Stadt, in der er seit längerem eine Wohnung hat: Tuchel feierte seinen Bayern-Vertrag in einem Münchner Edel-Restaurant. (ck)