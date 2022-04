Neues Bayern-Trikot? Fotos aufgetaucht - „Das schlimmste der letzten 30 Jahre“

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Auf Twitter kursieren Bilder, die das neue Trikot das FC Bayern München zeigen sollen. © Screenshot Instagram / Bayern & Germany

Der FC Bayern München wird zur neuen Saison wieder in neuen Trikots auflaufen. Nun sind Fotos vom angeblichen Heim-Jersey im Internet geteilt worden.

München - Der Schock sitzt nach wie vor tief. Nach dem Ausscheiden im Champions-League-Viertelfinale muss sich der FC Bayern München einmal mehr hinterfragen. Gehört man nicht mehr zur europäischen Elite? Welche Fehler hat man gemacht? Und wie kann man sie beheben? Der Rekordmeister steht vor schwierigen Tagen und Wochen.

Die „Weiter, immer weiter“-Mentalität von Vorstandsboss Oliver Kahn wird, das hat er selbst schon versprochen, aber nach wie vor gelebt. Nächste Saison wolle man wieder angreifen und der Konkurrenz zeigen, dass man mit dem FC Bayern rechnen muss. Aktuell stellt sich die Frage: Wie sieht der FC Bayern der Zukunft aus? Wer kommt? Wer geht?

FC Bayern München: Neues Heimtrikot mit weißen Querstreifen?

Sicher ist momentan nur, dass sich das äußere Erscheinungsbild der Münchner verändern wird. Wie zu jeder Saison gibt es neue Trikots - nun wurden Fotos vom angeblichen Heimtrikot 2022/23 veröffentlicht. Ein Fan will das Shirt in einem offiziellen Adidas-Store in der indischen Millionenstadt Indore entdeckt haben. Daraufhin lichtete er es sofort ab und teilte die Bilder auf Twitter.

Ob es sich tatsächlich um das offizielle neue Bayern-Dress handelt, ist nicht gesichert. Es deutet aber vieles darauf hin, dass es dem künftigen Outfit schon sehr nahekommt. Das Leiberl ist natürlich im Bayern-Rot gehalten, auffällig sind bei der neuen Edition vor allem die markanten Querstreifen.

Neues Bayern-Trikot? Fotos aufgetaucht - „Das schlimmste der letzten 30 Jahre“

Die Fans diskutieren in den sozialen Netzwerken natürlich fleißig, die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Ein Anhänger schreibt: „Meine persönliche Meinung: Das ist das schlimmste Trikot der letzten 30 Jahre.“ Ein anderer Fan muss da deutlich widersprechen: „Ich liebe es jetzt schon.“

So oder so: Die Fans werden die neue Arbeitskleidung ihrer Stars wohl schon in Kürze bewundern können. Traditionell präsentieren die Bayern ihr Trikot der kommenden Saison schon immer an einem der letzten Spieltage der laufenden Runde. Gegen Bielefeld (Spieltags-Pressekonferenz im Live-Ticker) dürfte es aber noch nicht so weit sein. (akl)