FC Bayern präsentiert neues Wiesn-Trikot: Viele Fans müssen aber noch warten

Von: Marius Epp

Teilen

Thomas Müller präsentiert das neue Wiesn-Trikot des FC Bayern. © Screenshot Twitter/lbn19000

Endlich wieder Wiesn: Am 17. September verfällt München in den Ausnahmezustand. Passend dazu läuft der FC Bayern wieder in einem Sondertrikot auf.

München - O‘zapft is! Passend zum Beginn der Wiesn präsentiert der FC Bayern sein Oktoberfest-Spezialtrikot. Die offizielle Vorstellung des Dresses stand zunächst noch aus, allerdings gibt es das neue Trikot schon für Vereinsmitglieder im Onlineshop zu kaufen. Das Wiesn-Trikot scheint beim Rekordmeister langsam, aber sicher, zur Tradition zu werden: Schon zum dritten Mal gibt es ein Spezialtrikot anlässlich des Volksfestes.

Das aktuelle „Leiberl“ erinnert an alte Zeiten. Die dominierende Farbe ist Weinrot, wie zuletzt in der Saison 2006/07. Das Design erinnert mit Ausnahme der Farbe und einem ganz dezenten, transparenten Muster vom Kragen abwärts an die Wiesn-Version des letzten Jahres. 2021 war es noch grün, nun „bordeaux“ - der Lorbeerkranz um das Logo ist aber geblieben, genauso wie die Akzentfarbe Gold und die kleine Edelweißblume im Nackenbereich.

FC Bayern wohl gegen Leverkusen in neuem Wiesn-Trikot

Neu ist allerdings das Logo des Hauptsponsors Telekom. Der Konzern hatte sein Logo zuletzt verschlankt, auf dem Heim- und Auswärtstrikot des FC Bayern der laufenden Saison prangt aber noch das alte. Ein Leak hatte das Weinrot-Design bereits vorausgesagt.

Mit dem Wiesn-Trikot werden die Bayern während des Oktoberfests mindestens einmal auflaufen, sehr wahrscheinlich beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am 30. September. Am Mittwoch kann das Trikot exklusiv nur von Mitgliedern bestellt werden, am Donnerstag sollen dann die offizielle Präsentation und der freie Verkauf folgen. Viele Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden.

FC Bayern und TSV 1860 stellen Wiesn-Trikots vor

Auch der TSV 1860 München hat bereits ein Wiesn-Trikot vorgestellt. Die Löwen zelebrieren das Oktoberfest in Grün-Weiß und mit Münchner Kindl. Nach zweijähriger Corona-Pause findet das bekannteste Volksfest der Welt dieses Jahr zum 187. Mal statt. Mit den Trikots wollen die Vereine ihre Verbundenheit mit den bayerischen Traditionen zum Ausdruck bringen.

Wir liefern alle wichtigen Themen, Infos und News rund um die Wiesn in unserem Themenbereich: Alles rund um München. Hier einfach direkt in Telegram oder Facebook anmelden, Thema auswählen und nix mehr zur Wiesn 2022 verpassen! (epp)