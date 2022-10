Wegen Shitstorm-Gefahr? FC Bayern verzichtet für Anreise nach Pilsen auf Privatjet

Von: Vinzent Fischer

Für die Anreise zum Champions-League-Duell bei Viktoria Pilsen wählt der FC Bayern ungewöhnliche Wege. Das Team wird mit dem Bus nach Tschechien reisen.

München - Nach dem Last-Minute-Ausgleich im „Klassiker“ bei Borussia Dortmund bleibt dem FC Bayern nur wenig Zeit zum Durchatmen. Schon am Mittwochabend (20.45 Uhr) geht es in der Champions League weiter. Dann ist der Rekordmeister bei Viktoria Pilsen gefordert. Bereits ein Remis könnte den Bayern reichen, um das Weiterkommen in die K.o.-Runde zu sichern.

In der Regel reisen die Münchner zu ihren Auswärtsspielen mit Privatjets an. Auf zwei Maschinen verteilt fliegen die Spieler zu ihrem Ziel und werden dann weiter zu ihrem Teamhotel verfrachtet. Gerade in der Champions League, wo die zu bewältigenden Distanzen oft groß sind, ist diese Methode die Regel. Doch gegen Viktoria Pilsen machen die Bayern eine Ausnahme.

FC Bayern reist per Bus zum Champions-League-Spiel nach Pilsen - um einen Shitstorm zu vermeiden?

Mit zwei Mannschaftbussen werden die Bayern die Reise antreten. Knapp 300 Kilometer liegen zwischen dem Vereinsgelände an der Säbener Straße und dem Mannschaftshotel, dem Vienna House Easy im Zentrum der tschechischen Stadt Pilsen. Das bietet gleich mehrere Vorteile.

Trainer Julian Nagelsmann und der FC Bayern wählen für ihre Anreise zum Champions-League-Spiel bei Viktoria Pilsen ungewöhnliche Wege. © IMAGO / Ulrich Wagner

Die Debatte um die Verantwortung des Fußballs für den Klimaschutz ist zuletzt immer weiter ins Rollen gekommen. Auch der FC Bayern verweist auf seinen Anspruch zur Nachhaltigkeit. PSG-Trainer Christophe Galtier (56) hatte jüngst mit einer einer ironischen Antwort auf die Nachfrage nach dem Sinn hinter einem Kurzstreckenflug seiner Mannschaft für einen Aufschrei gesorgt. Auch der DFB kassiert 2020 einen Shitstorm, als das Team für die Strecke von Stuttgart nach Basel den Flieger als Transportmittel wählte.

FC Bayern: Nach Corona-Infektionen von Kimmich, Müller und Musiala - Geringes Risiko im Bus

Zum anderen ist das Corona-Risiko wegen der größeren Abstände geringer. Gerade der FC Bayern ist zuletzt vom Coronavirus heimgesucht worden. Zunächst erwischte es Joshua Kimmich (27) und Thomas Müller (33), der das späte Drama in Dortmund deshalb mit seinem Hund vor dem heimischen Bildschirm miterleben musste. Für das Spiel in Pilsen fällt nun ausgerechnet Supertalent Jamal Musiala (19) nach einem positiven Corona-Test aus.

Aufgeteilt auf zwei Busse ist das Risiko geringer, dass sich die Spieler, Trainerteam und Betreuer möglicherweise untereinander anstecken. Außerdem fühlen sich die Bayern-Stars in dem Luxus-Cruiser pudelwohl, wie Thomas Müller im August verriet. Legendär sind die Schafkopf-Runden, doch auch „was Modernes“ kommt laut Müller zum Einsatz: „Da geht es ab“.

Auf der Vorbereitungstour in Amerika sorgte ein Bayern-Bus allerdings für kuriose Bilder. Ein Abschlepptruck zog das Gefährt des Rekordmeister aus den Straßen der Hauptstadt Washington D.C., woraufhin die FCB-Stars auf einen anderen Bus ausweichen mussten. (vfi)