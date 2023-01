Choupo-Wirbel statt Harry Kane? Brazzo bastelt an der Stürmer-Zukunft

Vertrag läuft im Sommer aus

Eric Maxim Choupo-Moting ist beim FC Bayern inzwischen gesetzt. Doch im Sommer läuft sein Vertrag aus – Brazzo geht beim Angebot aber offenbar „all in“.

München – Beliebt war er ja schon immer. Inzwischen ist er aber sogar auch sportlich unumstritten! Für Eric Maxim Choupo-Moting hat sich beim FC Bayern in den vergangenen Monaten so einiges getan.

Name: Eric Maxim Choupo-Moting Geburtsdatum: 23. März 1989 (33 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertag bis 2023) Position: Mittelstürmer Marktwert: 6 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Eric Maxim Choupo-Moting beim FC Bayern: Vom Edel-Reservist zum Top-Stürmer

Als Edel-Ersatz von Weltfußballer Robert Lewandowski saß er zwei Jahre lang auf der Bayern-Bank. Gab sich mit wenigen Einsatzminuten zufrieden – aber sorgte im Team stets für gute Stimmung. Als es im Herbst für den Rekordmeister nicht lief, schlug Choupos Stunde!

Den Angreifer knipste wie wild, traf zuletzt in acht Spielen sieben Mal, hatte einen richtigen Lauf und erkämpfte sich so seinen Stammplatz. „Er hat in den ersten eineinhalb Jahren nicht immer voll trainieren können“, sagte Julian Nagelsmann nach dem Katar-Trainingslager Mitte Januar und meint dabei die Rückenprobleme des Kameruners an: „Seitdem er regelmäßig spielt, ist er auch körperlich auf einem Topniveau.“

Choupo-Moting im Team immer beleibt – nun auch auf dem Platz gesetzt

Vor allem innerhalb der Mannschaft genießt Choupo höchstes Ansehen. „Er ist sehr beliebt – das ist immer wichtig, damit du auch angespielt wirst in den entscheidenden Räumen. Wenn einer dich mag, spielt er dir vielleicht auch mal einen Ball hin“, so Nagelsmann, der dann fast noch ein Versprechen hinterher schob: „Ich habe ihm heute gesagt, wenn er seinen Fleiß behält, wird er auch in der Rückrunde eine tragende Rolle spielen.“

Aktuell steht er in der Stürmer-Hierarchie sogar vor Vereins-Legende Thomas Müller! Und ab Sommer? Da läuft nämlich der Vertrag des 33-Jährigen aus. Beide Seite wollen verlängern, das haben sie zuletzt deutlich gemacht. Damit das auch wirklich passiert, soll Hasan Salihamidzic bei der Personalie Choupo-Moting „all in“ gehen.

Doppeltes Gehalt für Choupo-Moting? Brazzo geht bei seinem Top-Stürmer „all in“

Laut Sky will Brazzo das Choupo-Gehalt verdoppeln, aber ihm zunächst nur einen Einjahresvertrag anbieten! Dazu soll der Angreifer aber bereits sein, würde er doch dann 10 Millionen pro Jahr kassieren. Angeblich habe eine Choupo-Verlängerung beim FC Bayern höchste Priorität.

Inzwischen sollen die Bayern nämlich skeptisch sein, ob sie Harry Kane an die Säbener Straße locken können. Der Top-Stürmer der Tottenham Hotspur hat dort noch einen Vertrag bis 2024, könnte also durchaus einen Wechsel im Sommer anstreben.

FC Bayern und Harry Kane: Wie realistisch ist ein Transfer?

Fraglich ist allerdings, ob die Münchner das Gehalt des 29-Jährigen stemmen wollen – und ob Kane überhaupt aus der Premier League weg will.

Insofern könnte es in Sachen Vertragsverlängerung bei Choupo-Moting jetzt doch ganz schnell gehen. (smk)

