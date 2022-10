FC Bayern: Wunderkind Paul Wanner (16) sorgt für nächsten Rekord – auf ungewohnter Position

Von: Vinzent Fischer

Stellte in der Champions League den nächsten Bayern-Rekord ein: Paul Wanner. © IMAGO / HMB-Media

Paul Wanner hat beim FC Bayern den nächsten Rekord eingestellt. Nach seinem Debüt in Pilsen ist er der jüngste Münchner Champions-League-Spieler.

Pilsen - Für Paul Wanner (16) dürfte das Rekorde-Brechen schon langsam zur Gewohnheit geworden sein. Im Champions-League-Duell am Mittwoch gegen Viktoria Pilsen (2:4), bei dem der FC Bayern den Einzug in die K.o.-Runde vorzeitig perfekt gemacht hatte, wartete der nächste Gänsehaut-Moment auf das Wunderkind: Wanner ist jetzt der jüngste Champions-League-Spieler in der Geschichte des Rekordmeisters.

FC Bayern: Wunderkind Paul Wanner (16) feiert Champions-League-Debüt - als Linksverteidiger

Nach 70 Spielminuten in der Pilsener Doosan Arena beorderte Trainer Julian Nagelsmann (35) seinen Schützling an die Seitenlinie. Wanner wurde für Dayot Upamecano (23) eingewechselt und feierte mit 16 Jahren und 293 Tagen das Debüt in der Königsklasse. Damit löst er Sommerneuzugang Mathys Tel (17) ab, der im September im Alter von 17 Jahren und 139 Tagen gegen den FC Barcelona (2:0) seine Champions-League-Premiere feierte.

Paul Wanner Geboren: 23. Dezember 2005 in Dornbirn, Österreich Positionen: Offensives Mittelfeld, Rechtsaußen, Linksaußen, Linksverteidiger Vereine: FV Ravensburg (bis 2018), FC Bayern (seit 2018) Marktwert: 2 Millionen Euro (Quelle: Transfermarkt.de)

Wanner, eigentlich im offensiven Mittelfeld zu Hause, kam gegen den tschechischen Meister auf ungewohnter Position zum Einsatz. Bereits während der Vorbereitungstour des FC Bayern in den USA testete Nagelsmann den deutschen Juniorennationalspieler auf der Linksverteidiger-Position. Und auch gegen Viktoria Pilsen spielte Wanner links hinten. Julian Nagelsmann war von der Leistung seines Schützlings angetan.

„Paul ist ja kein gelernter Linksverteidiger, aber hat das auch im Training schon gut gemacht. Ich finde auch, dass er es im Spiel gut gemacht hat“, resümierte der Bayern-Coach nach der Partie bei DAZN. Weil die Bayern-Bosse einer Leihe zum VfL Wolfsburg im Sommer eine Abfuhr erteilt hatten, durfte sich das Wunderkind Hoffnung auf mehr Einsatzzeiten machen. Doch daraus wurde (bisher) nichts: Das Debüt in der Königsklasse war Wanners erster Einsatz für die Profimannschaft des FCB in dieser Saison.

Neben seinem Champions-League-Rekord ist Paul Wanner auch noch der jüngste Bundesliga-Spieler in der Geschichte des FC Bayern. Mit 16 Jahren und 15 Tagen steht er im ligaweiten Ranking nur knapp hinter Youssoufa Moukoko (17) von Borussia Dortmund, der bei seinem Debüt nur zwei Wochen jünger war (16 Jahre und ein Tag). (vfi)