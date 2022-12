„Fühlte mich mental nicht wohl“: Renato Sanches erklärt, warum es beim FC Bayern nicht geklappt hat

Von: Boris Manz

Beim FC Bayern wurde Renato Sanches einst als Hoffnungsträger verpflichtet. Nun verriet der Portugiese, warum sein Durchbruch ausblieb.

Paris – Einst galt Renato Sanches als das hoffnungsvollste Talent beim FC Bayern München. Der Rekordmeister verpflichtete den damals 18-jährigen Mittelfeldspieler für 35 Millionen Euro. Kurz darauf gewann der Youngster mit Portugal die Europameisterschaft und sahnte zahlreiche individuelle Preise ab. Trotz der Vorschusslorbeeren gelang Sanches in München nicht der erhoffte Durchbruch. Im Interview mit „Views“ erklärt der Portugiese nun, warum der Durchbruch bei Bayern misslang.

FC-Bayern-Transfer Renato Sanches kann sich nicht durchsetzen

Als der Millionen-Deal vom 18-jährigen Renato Sanches über die Bühne geht, ruft das viele Kritiker am Millionen-Handel mit Nachwuchsspielern auf den Plan. Anfängliche Skeptiker des Deals werden bei der Europameisterschaft 2016 aber zum Schweigen gebracht.

Das portugiesische Ausnahmetalent wird als bester junger Spieler des Turniers ausgezeichnet und gewinnt den Golden Boy-Award als bester U21 Spieler Europas. Beim FC Bayern kommt Sanches aber nur sporadisch zu Einsatzzeiten – nach einer verkorksten Leihe und insgesamt drei Jahren beendet der Rekordmeister das Missverständnis.

Renato Sanches: Entscheidung für FC Bayern München „war richtig, aber zu früh“

„Der Anfang war schwierig“, sagt der mittlerweile 25-Jährige rückblickend. In seiner Debütsaison kommt Sanches meist von der Bank und rotiert nur selten in die Startelf. „Als ich allein dorthin ging, war ich 18 Jahre alt und dachte, ich sei bereit, allein zu leben und mich dieser Herausforderung zu stellen. Aber jetzt weiß ich, dass ich es nicht war“, so Sanches selbstkritisch.

Seinen Wechsel bereut der Mittelfeldspieler auch im Nachhinein nicht, weil der Klub sich so sehr um ihn bemühte. „Wenn ein solcher Klub dich will, ist es unmöglich, Nein zu sagen. Meine Entscheidung für Bayern war richtig, aber ich habe sie zu früh getroffen. Ich war einsam, verletzte mich in der ersten Trainingseinheit und fühlte mich mental nicht wohl.“

FC Bayern: Renato Sanches war „nicht glücklich“ in München

Die psychische Belastung wirkt sich auch auf seine spielerische Qualität aus. „Ich wollte den Druck nicht spüren und mich gut fühlen, aber ich konnte es nicht. Wenn man sich unter Druck gesetzt fühlt, kann man keine guten Leistungen erbringen.“ Dem 18-Jährigen unterlaufen in der Folge zahlreiche Leichtsinnsfehler. „Da habe ich gemerkt, dass es sich auf mein Spielniveau auswirkt, wenn ich nicht glücklich bin.“

Nach der schwierigen Debütsaison verleihen die Bayern Sanches nach Swansea in die Premier League. Doch auch dort erhält der Portugiese nicht die nötige Spielpraxis. Als er zurückkommt, ist Niko Kovac Trainer beim Rekordmeister und baut fortan nicht mehr auf das einstige Juwel.

Renato Sanches: Von Benfica Lissabon über Bayern und Lille zu Paris Saint-Germain

Der Portugiese verlässt die Bayern im Sommer 2019 mit einem satten Transferminus. Sanches kommt bei Lille wieder in die Spur und spielt sich ins Rampenlicht. Mit „Les Dogues“ gewinnt er überraschend die französische Liga. Der französische Liga-Primus wird auf den einstigen „Golden Boy“ aufmerksam und holt ihn für 15 Millionen Euro an die Seine. Bei PSG ist Sanches aufgrund einiger Verletzungen aktuell wieder nur Rotationsspieler. Bei der WM 2022 in Katar steht Sanches nicht im Kader der Portugiesen.