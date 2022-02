FC Bayern: Wird Austria Klagenfurt zum Farmteam-„Light“? - „Sehr freundschaftliches Verhältnis“

Von: Moritz Bletzinger

Hasan Salihamidzic (r.) und Julian Nagelsmann: Blicken sie bald gebannt nach Österreich und Belgien? © IMAGO / Sven Simon

Der FC Bayern München will seine Ausbildungsstrategie angeblich auf den Kopf stellen. Austria Klagenfurt ist als Kooperationspartner im Gespräch. Ein gutes Verhältnis gibt es bereits.

München/Klagenfurt - Aus der Jugend zu den Profis: Nirgendwo in Deutschland ist dieser Sprung so groß wie beim FC Bayern München. Angeblich arbeitet der deutsche Rekordmeister jetzt daran, die Lücke etwas kleiner zu machen. Beim radikalen Strategiewechsel sollen auch Vereine im Ausland mitmischen.

Junge Spieler weiterentwickeln und gewinnbringend weiterverkaufen? Diese Rolle als „Verkaufsverein“ kennt man an der Säbener Straße bislang nicht. Nun berichtet aber der „Kicker“, die Bosse beim FC Bayern würden einen Kurswechsel anstreben.

FC Bayern: Talente nicht mehr bei den Amateuren? Angeblich Kurswechsel geplant

Talente sollen dafür früh Erstliga-Spielzeit sammeln. Die zweite Mannschaft des FC Bayern spielt aber derzeit in der viertklassigen Regionalliga und dürfte ohnehin nicht weiter aufsteigen als in Liga drei. Dem Bericht nach streben die Münchner deshalb Kooperationen mit Klubs im Ausland an. Vielversprechende Spieler sollen dann nicht mehr im Reserve-Team spielen, sondern an Erstligisten im Ausland verliehen und dort auf die 1. Bundesliga vorbereitet werden.

Der „Kicker“ spricht dabei von zwei Teams: Einem bislang unbekannten belgischen Erstliga-Klub und dem SK Austria Klagenfurt aus der ersten Liga in Österreich. Sie sollen, so der Bericht, zu Kooperationsvereinen werden. Der FC Bayern kommentiert die Medienberichte nicht. Auch Austria Klagenfurt hält sich bedeckt, deutet aber an, dass eine intensive Zusammenarbeit nicht an ihnen scheitern sollte.

„Sehr freundschaftliches Verhältnis“: Austria Klagenfurt empfängt Spieler vom FC Bayern mit offenen Armen

„Sollte sich in Zukunft die Konstellation ergeben, dass der FC Bayern junge talentierte Burschen verleihen und auf gutem Niveau zu mehr Spielpraxis verhelfen will, sind wir immer offen für Gespräche, da sich mit der Zeit ein sehr vertrauensvolles und freundschaftliches Verhältnis aufgebaut hat“, sagt Austria-Geschäftsführer Harald Gärtner auf Nachfrage.

Aktuell hat Klagenfurt zwei FCB-Youngster bei sich. Alexander Timossi geht bereits in seine zweite Saison beim österreichischen Bundesligisten und Torwarttalent Liu Shaoziyang wurde im Winter vom FC Bayern an Klagenfurt verliehen.

„Natürlich stehen wir dadurch regelmäßig im Austausch", sagt Gärtner, „die Entwicklung dieser Spieler wird in München intensiv verfolgt und von allen Seiten sehr positiv bewertet." (moe)