Nach Neuer-Ausfall: Bayern verlängert langfristig mit Torhütertalent

Von: Thomas Jank

Teilen

Jakob Mayer kam diese Saison acht Mal für die Reserve des FC Bayern München zum Einsatz © kolbert-press/Ulrich Gamel via www.imago-images.de

Der FC Bayern München hat zwei Talente langfristig an sich gebunden. Jakob Mayer und Angelo Brückner bleiben bis 2025 an der Säbener Straße.

München – Der FC Bayern München hat auch durch die Weltmeisterschaft in Katar einige Verletzungen wegstecken müssen. Superstar Sadio Mané fiel schon vor der WM aus, Innenverteidiger Lucas Hernandez zog sich im ersten Spiel einen Kreuzbandriss zu und Stammtorhüter Manuel Neuer brach sich beim Skifahren nach dem Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft den Unterschenkel.

Im Gespräch für einen Ersatz des 36-Jährigen sind derzeit der zum AS Monaco ausgeliehene Alexander Nübel, aber auch Gladbachs Stammtorhüter Yann Sommer.

FC Bayern München: Nachwuchskeeper Mayer verlängert bis 2025

Für einen langfristigen Ersatz hat der FC Bayern München jetzt aber schonmal gesorgt. Torwart-Talent Jakob Mayer hat seinen auslaufenden Vertrag bis Juni 2025 verlängert. Der 21-Jährige kam in dieser Saison achtmal für die Regionalliga-Mannschaft des Rekordmeisters zum Einsatz und spielte davon zweimal zu null.

Der Schlussmann ist seit 2014 beim FC Bayern und durchlief alle Jugendmannschaften. 2020 wurde er zum TSV 1860 Rosenheim ausgeliehen und stand dort zweimal im Tor des damaligen Regionalligisten. Nach seiner Rückkehr an die Säbener Straße sammelte er weiter Einsätze in der höchsten Spielklasse Bayerns, für der A-Mannschaft in der Bundesliga stand er noch nicht im Kader.

Angelo Brückner kam schon für die U19-Nationalmannschaft zum Einsatz

Nicht nur mit dem Torwart-Talent verlängerte der FC Bayern München. Auch Außenverteidiger Angelo Brückner bleibt bis 2025 beim Rekordmeister. Der 19-Jährige wechselte 2017 von der SpVgg Unterhaching an die Säbener Straße und gab am 17.07.2021 sein Debüt für die zweite Mannschaft im Herrenbereich. Seitdem ist der Rechtsverteidiger nicht mehr aus der Startelf der Regionalliga-Reserve wegzudenken.

Vergangene Spielzeit absolvierte er 34 der 38 möglichen Spiele in der Regionalliga und auch diese Saison bestritt er 20 der 24 möglichen Partien. Ein Tor gelang ihm noch nicht, allerdings legte er acht Treffer auf. Auch der DFB wurde auf den 19-Jährigen aufmerksam. Am 26.03.2022 gab er sein Debüt für die deutsche U19-Nationalmannschaft gegen Belgien – ein weiterer Einsatz sprang nicht mehr heraus.

Der FC Bayern München ist sehr froh um die Verlängerung der beiden Nachwuchsspieler. Campus-Leiter Jochen Sauer sagt: „Jakob und Angelo haben einen Großteil ihrer fußballerischen Ausbildung beim FC Bayern absolviert. Beide haben ihr Entwicklungspotenzial noch nicht vollends ausgeschöpft. Ich freue mich, dass sie auch gemeinsam mit uns in die Zukunft gehen und bin sehr gespannt auf ihren weiteren Weg.“ (Thomas Jank)