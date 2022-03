FC Bayern geht entspannt in Länderspielpause - Kahn bleibt bei Vertrags-Fragen cool

Von: Philipp Kessler

Nach dem Sieg gegen Union Berlin dürften Julian Nagelsmann (l.) und Oliver Kahn gut gelaunt sein. © ActionPictures / Imago

Nicht immer ist man einer Meinung. Vor allem im Fußball. Wichtig ist dabei aber, dass man sachlich bleibt. Das haben die Bayern-Bosse und Lothar Matthäus (60) am Samstag getan.

München - Nicht immer ist man einer Meinung. Vor allem im Fußball. Wichtig ist dabei aber, dass man sachlich bleibt. Das haben die Bayern-Bosse und Lothar Matthäus (60) am Samstag getan. Am Rande des 4:0-Siegs der Münchner am Samstag in der Allianz Arena gegen Union Berlin standen sich FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) und der Sky-Experte erneut vor der TV-Kamera gegenüber.

Beide hatten sichtlich Spaß, gingen freundschaftlich und respektvoll miteinander um – obwohl Matthäus die Münchner in den vergangenen Wochen u. a. mehrfach öffentlich für ihren Umgang in Sachen Vertragsverlängerungen mit Robert Lewandowski (33), Manuel Neuer (35) und Thomas Müller (32/alle Vertrag bis 2023) kritisierte.

FC Bayern hält mit Sieg gegen Union Berlin Verfolger Dortmund auf Distanz

Schon vor rund einem Monat haben sich Salihamidzic und Matthäus telefonisch ausgesprochen, den Zwist beigelegt. Auch dass Vorstands-Boss Oliver Kahn (52) seinen ehemaligen Bayern-Mitspieler zuletzt für seine Äußerungen rüffelte, nahm der frühere Weltfußballer nicht krumm. „Ich habe mit Oliver Kahn nie ein Problem gehabt. Das war einerseits eine Sichtweise von Vereinsseite und andererseits eine von mir“, stellte Matthäus am Sonntag in der Sendung Sky90 klar.

Dennoch erneuerte er seine Forderung nach einer zügigen Vertragsverlängerung mit den drei Super-Routiniers, sagte mit einem Augenzwinkern: „Ich will ja keinen wieder unter Druck setzen und auch kein neues Problem mit Oliver Kahn oder Hasan haben. Aber für mich müssen diese drei Spieler ihre Karrieren beim FC Bayern beenden.“

FC Bayern: Kahn & Co. bleiben cool

Fakt ist: Kahn & Co. bleiben cool. Der Vorstands-Boss im ZDF-Sportstudio: „Ich verstehe diese ganze Aufregung rund um diese Themen nicht.“ Auch deshalb, weil Lewandowski, Müller und Neuer noch mindestens 15 Monate Vertrag haben, sich die Münchner Macher bei Zukunftsgesprächen an einen klaren Zeitplan halten. „Wir haben immer gesagt, dass wir uns zusammensetzen werden und dass das eine hohe Priorität bei uns hat“, so Kahn. Komplexe Verhandlungen könne man aber nicht „mal kurz im Vorbeilaufen regeln“. Es brauche „einen Prozess der Annäherung“.

Zurück zum Sportlichen: Mit dem 4:0-Sieg über Union Berlin ist auch in Sachen Meisterkampf wieder etwas Ruhe eingekehrt. Dank der Treffer von Kingsley Coman (25), Tanguy Nianzou (19) und der Saisontore 30 und 31 von Lewandowski feierte der FC Bayern einen relativ ungefährdeten Sieg. Verfolger Dortmund bleibt damit auf Distanz. Die Münchner gehen damit in Ruhe in die Länderspielpause.

Wie nutzt Trainer Julian Nagelsmann (34) die Zeit? Er freut sich u.a. auf einen Snowboard-Ausflug. Am Wochenende will er auch mit Kumpel Timmo Hardung (32) von Eintracht Frankfurt, seinem Ex-Hoffenheim- und Leipzig-Kollegen, abschalten.