Sieben Bayern-Talente im Leihspieler-Check: Mehrere Abschiede deuten sich an

Der FC Bayern München hat bei vielen Clubs in Europa Talente geparkt. Die tz macht den Leihspieler-Check.

München - Wer beim FC Bayern nicht spielt, der muss sich eben erst woanders beweisen. Das gilt für die sieben Leihspieler (am Campus sind es 16 weitere), die der Rekordmeister über den Kontinent verteilt hat, damit sie bei anderen Klubs Spielpraxis sammeln und sich so für höhere Aufgaben an der Säbener Straße in Stellung bringen. Wer darf sich Hoffnungen auf die FCB-Karriere machen, wer nicht – die tz macht den Leihspieler-Check!

Joshua Zirkzee: Der 20 Jahre alte Niederländer ist aktuell an den belgischen Erstligisten Anderlecht ausgeliehen, wo er eine starke Saison spielt. In bislang 37 Partien traf der Niederländer 15-mal, lieferte zudem neun Assists. Eine Rückkehr zur neuen Saison ist wahrscheinlich.

Chris Richards: Wurde bis zum Saisonende an Hoffenheim ausgeliehen, wo er mit 20 Einsätzen großen Anteil daran hat, dass die TSG auf CL-Kurs ist. Die Tendenz in München geht dennoch zu einem Verkauf des 21-Jährigen.

Alexander Nübel: Der Torhüter ist bis 2023 an Monaco verliehen, wo er erste Stammkraft im Kasten ist. Der 25 Jahre alte Ex-Schalker hätte per Klausel früher zurückkehren können, was angesichts der Situation im Münchner Tor aber nicht geplant ist.

Lars-Lukas Mai: Verletzt und bei Werder aktuell nur Ersatz. Vieles deutet auf einen vorzeitigen Abschied des 21-Jährigen hin.

Adrian Fein: Wurde im Sommer nach Fürth verliehen, wo er nur auf vier Einsätze kam. Im Januar wurde der 22-Jährige daher zu Dresden in die 2. Liga weiterverliehen, wo er bislang auf keinen Einsatz kommt. Sein Vertrag in München läuft bis 2023, die Zeichen stehen auf Abschied.

Bright Arrey-Mbi: Der Angreifer wurde bis 2023 nach Köln verliehen, bislang kommt er auf zwei Einsätze mit der zweiten Mannschaft. Noch hat der 18-Jährige Zeit, um sich zu beweisen.

Ron-Thorben Hoffmann: Bis Saisonende an den englischen Drittligisten Sunderland ausgeliehen. Angesichts der Situation im FCB-Tor nicht auszuschließen, dass sich der 22-Jährige nach Vertragsende 2023 umorientiert.

