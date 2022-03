Bayern-Boss packt über digitale Zukunft aus: „Hier eröffnen sich große Chancen“

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

FC Bayern-Mediendirektor Stefan Mennerich spricht im tz-Interview über die digitale Zukunft des Rekordmeisters. © IMAGO / Sven Simon

Europas Spitzenfußball ist im Wandel, das bekommt auch der FC Bayern zu spüren. In der tz-Serie „Mia san mia“ blicken wir hinter die Kulissen.

München - Die Fußballwelt im Umbruch. In England und Europas Süden verändern Oligarchen und Schuldenbarone mit Milliardeninvestitionen die Spielregeln. In Europas Spitzenfußball gibt es nur noch eine Konstante, die sich von diesem Geschäftsgebaren distanziert – und trotzdem herausragende Erfolge feiert: den FC Bayern München. In der tz-Serie Mia san mia – wie der FC Bayern Tradition & Zukunft verbindet blicken wir hinter die Kulissen und zeichnen nach, wie die Bayern auch in Zukunft bestehen. Mit den Fußball-Profis, den Basketballern oder als Eigentümer der Allianz Arena. Heute: Stefan Mennerich (53), Direktor Medien und Kommunikation / Geschäftsführer FC Bayern Digital & Media Lab über die Digitalisierung des Vereins.

Herr Mennerich, auf Social Media verzeichnet der FC Bayern eine Bestmarke nach der anderen. Im vergangenen Jahr beispielsweise das Rekordwachstum in Deutschland auf TikTok mit 3,4 Millionen neuen Followern und auf Instagram mit über 5,4 Millionen neuen Fans. Was ist das Erfolgsgeheimnis?

Mennerich: Der wichtigste Faktor für diese Entwicklung ist der FC Bayern selbst. Seine Erfolge seit mehr als 100 Jahren, seine bewegte Geschichte, seine Werte und die handelnden Personen – die Spieler, die Trainer, die Klub-Verantwortlichen – aus Vergangenheit und Gegenwart. Entscheidend sind aber auch die Menschen, die die Inhalte für unsere Plattformen 365 Tage im Jahr erstellen. Unser Social-Media-Team besteht aus hervorragenden Experten, die gleichzeitig leidenschaftliche Bayern-Fans sind. Das Klub-Media-Team ist nah dran an der Mannschaft, wir können oft einen Blick „hinter die Kulissen“ liefern. Und wir zeigen den FC Bayern so, wie er ist: ein bayerischer Verein, der in der Welt zu Hause ist.

Was ist der nächste Schritt in der Digitalisierung?

Mennerich: Bei uns wird insbesondere die Personalisierung im Mittelpunkt stehen. Wir möchten in Zukunft möglichst jeden Fan individuell mit passgenauen Inhalten ansprechen können. Ein Robert-Lewandowski-Anhänger soll schon zur Begrüßung auf unseren Plattformen Content von Robert Lewandowski angeboten bekommen, ein Fan von Manuel Neuer Videos von Manuel Neuer. Zudem soll der Content für das jeweilige Land, die jeweilige Uhrzeit und das jeweilige Endgerät des Users optimiert werden. Das funktioniert allerdings nur auf sogenannten Owned-Media-Plattformen, also auf den eigens betriebenen Websites und Apps. Die Umsetzung beginnen wir gerade, hierfür stellen wir uns intern neu auf.

Mennerich: FC Bayern ist „ein bayerischer Verein, der in der Welt zu Hause ist“

Wie agiert der FC Bayern auf marktspezifischen Plattformen, wie beispielsweise WeChat in China?

Mennerich: Wir achten darauf, dass die Inhalte weltweit „Bayern-like“ sind, dass die wesentlichen Ereignisse und die Haltung des FC Bayern global transportiert werden. Denn überall, wo FC Bayern draufsteht, muss auch FC Bayern drin sein. Aber wir bereiten die Inhalte in China anders auf als in den USA und in Deutschland anders als im Mittleren Osten, denn die User haben in den verschiedenen Regionen unterschiedliche Erwartungen an Content. Auch das Community-Management und die Tonalität unterscheiden sich regional teilweise stark.

Mit Julian Nagelsmann hat der FC Bayern nun einen Trainer, der bereits TikTok-Erfahrung und Live-Q&As gemacht hat. Binden diese digitalen Interaktionen mehr Fans?

Mennerich: Julian Nagelsmann kommt bei unseren Fans generell sehr gut an und daher funktioniert auch der Content, den wir mit ihm produzieren, hervorragend.

Welche Stars sorgen für die meiste Aufmerksamkeit?

Mennerich: Wie in der realen Welt sorgen auch im Netz unsere Top-Stars wie Robert Lewandowski, Manuel Neuer oder Thomas Müller für die größte Aufmerksamkeit. Auch Alphonso Davies ist in der digitalen Welt sehr populär, seine Inhalte sind perfekt geeignet für Social Media.

Sind künftig weitere Dokus wie „FC Bayern – Behind the Legend“, die auf amazon prime läuft, vorstellbar?

Mennerich: Die Ergebnisse dieser Dokuserie waren sehr gut. Die Bewertungen auf amazon prime, die Zahl der Abrufe, das Feedback der Fans – das ist alles sehr erfreulich. Ein ähnliches Projekt ist in Zukunft also erneut denkbar, aber konkret geplant ist da noch nichts.

FC Bayern: „Emotionale Verbindung zu seinen Fans“ macht Rekordmeister einzigartig

Welche Zielgruppen möchte der FC Bayern in Zukunft ansprechen? Welche Märkte werden immer wichtiger?

Mennerich: USA, China und Südostasien, aber auch Zentral- und Südamerika stehen neben unserem Heimatmarkt besonders im Blickpunkt des FC Bayern und damit auch unserer digitalen Aktivitäten. Wir haben Redaktionen in New York, in Shanghai, in Bangkok und in Kairo, um marktgerechte Inhalte anbieten zu können und eng mit unseren Fans vor Ort zu kommunizieren. Auch für die sehr junge Zielgruppe wollen wir die Inhalte weiter verbessern. Snackable content, Interaktion oder gamification sind hier nur ein paar Stichworte.

Im Herbst 2021 wurde aus Facebook Meta. Unternehmenschef Mark Zuckerberg will ein Metaverse aufbauen. Welche Rolle wird diese virtuelle Welt für den FC Bayern spielen?

Mennerich: Wir wollen unsere Fans dort erreichen, wo sie sind, in Zukunft also auch im Metaverse. Aber wir müssen auch hier darauf achten, dass unser Auftritt zum FC Bayern passt. Das, was den FC Bayern einzigartig macht, ist seine emotionale Verbindung zu seinen Fans und so müssen wir den Usern auch im Web 3.0 ein faszinierendes Erlebnis bieten, „Bayern-like“ sein. Unsere ersten Schritte haben wir mit unserer VR Experience gemacht, aber es wird sich noch viel tun, das ist klar. Blockchain, Dezentralisierung, Teilhabe, das „Mitmach-Erlebnis“, Krypto, NFT – hier eröffnen sich große Chancen.

FC Bayern: „Es muss unseren Fans Spaß machen“

Alphonso Davies hat bereits seine eigene NFT-Kollektion. Eine digitale Sammelkarte von Jamal Musiala von Sorare wurde kürzlich für 109.000 Euro versteigert. Wann bringt der FC Bayern seine eigenen NFTs auf den Markt?

Mennerich: Wir haben ja in Sorare schon heute einen Partner für das Thema NFT. Aber natürlich werden wir unsere Aktivitäten in diesem Bereich ausweiten. Auch hier gilt jedoch immer: es geht uns nicht um den „First-Mover-Effekt“, sondern es muss unseren Fans Spaß machen und dann wird der FC Bayern auch hier langfristig erfolgreich sein.

Das FC Bayern Media Lab arbeitet mit der Gründermesse Bits & Pretzels zusammen, dabei soll die Tochterfirma des Vereins mit Start-ups aus den Bereichen Sport, Technologie und Medien vernetzt werden. Warum?

Mennerich: Die Kooperation mit Bits & Pretzels ist sehr hilfreich für uns. In diesem Netzwerk lernen wir viel, sowohl von innovativen Start-ups, als auch von erfahrenen Digital-Unternehmern. Außerdem treffen wir hier potenzielle Kooperations- oder Beteiligungspartner. In der digitalen Welt bleibt man up to date, indem man – bildlich gesprochen – das Ohr immer auf den Gleisen hat, um den nächsten herannahenden Zug frühzeitig zu hören. Und das funktioniert am besten, indem man sich ständig mit den Innovativsten der Branche austauscht.