Brisantes Comeback gegen den BVB? Süle rechtzeitig zum Topspiel wieder fit

Von: Michael Haug

Niklas Süle fehlte dem FC Bayern zuletzt wegen eines grippalen Infekts. Am Samstag ist er pünktlich zum Topspiel wieder einsatzbereit: Es geht ausgerechnet gegen Borussia Dortmund, Süles baldigen Arbeitgeber.

München - Nationalspieler Niklas Süle vom FC Bayern München ist bereit für den Bundesliga-Kracher gegen seinen künftigen Verein Borussia Dortmund. Der 26 Jahre alte Abwehrspieler absolvierte am Dienstag die öffentliche Einheit des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Süle hatte zuletzt wegen einer Grippe gefehlt. Im Sommer wechselt er nach fünf Jahren zum Münchner Rivalen nach Dortmund, wo er einen Vierjahresvertrag unterzeichnet hat.

Niklas Süle ist zurück im Mannschaftstraining des FC Bayern © IMAGO/Gerhard Schultheiß

FC Bayern: Gegen Borussia Dortmund kann die zehnte Meisterschaft in Serie gesichert werden

Mit einem Sieg im Heimspiel gegen die Borussia am Samstag (18.30 Uhr) kann der FC Bayern alle rechnerischen Restzweifel am zehnten Meistertitel nacheinander ausräumen. Bei einem Unentschieden hätte Borussia Dortmund noch rechnerische Chancen, aufgrund der Tordifferenz wären diese allerdings lediglich theoretischer Natur.

FC Bayern: Werden Lucas Hernandez und Kingsley Coman rechtzeitig zum Spitzenspiel fit?

Verteidiger Lucas Hernández und Außenstürmer Kingsley Coman, die am Sonntag beim 3:0 in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld wegen muskulärer Probleme gefehlt hatten, arbeiteten am Dienstag individuell. Weltmeister Hernandez denkt offenkundig über einen Abschied vom FC Bayern München nach.

Einen Schreckmomente gab es für Thomas Müller: Der 32-jährige, der kurz vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern steht, musste kurz behandelt werden. Es blieb beim Schreck, Müller konnte das Training fortsetzen.

Corentin Tolisso drehte nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel alleine Runden auf dem Trainingsgelände. Spielt der Franzose nie wieder für den FC Bayern? Fest steht, dass das Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund für ihn noch zu früh kommt. Gleiches gilt für Bouna Sarr und Omar Richards. (dpa/Michael Haug)